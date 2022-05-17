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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/تقرير-أمريكي-يكشف-عدد-منظومات-إس-400-الروسية-التي-تغلق-المجال-الجوي-الأوكراني-1062335691.html
تقرير أمريكي يكشف عدد منظومات "إس 400" الروسية التي تغلق المجال الجوي الأوكراني
تقرير أمريكي يكشف عدد منظومات "إس 400" الروسية التي تغلق المجال الجوي الأوكراني
أكد تقرير أمريكي أن روسيا استطاعت إغلاق المجال الجوي الأوكراني من خلال استخدام عدد محدود من منظومات الدفاع الجوية الروسية من طراز "إس 400". 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:11+0000
2022-05-17T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة تلغرام التقرير العسكري الأمريكي وجاء فيه أن الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية رصدت 3 منظومات دفاعية روسية من طراز "إس400" في منطقة غوميل البيلاروسية وتبعد إحدى المنظومات نحو 25 كلم عن الحدود الأوكرانية.وبحسب التقرير، نشرت موسكو ثلاثة أنظمة من "إس 400" لإغلاق المجال الجوي في أوكرانيا ومنع الغرب من التدخل جويا لمساعدة نظام كييف.وأضاف التقرير نقلا عن خبراء أن "منظومة واحدة من نظام "إس 400" قادرة على مسح المجال الجوي بنطاق يصل إلى نحو 600 كلم، وبعملية حساب دقيقة ارتأت القيادة العسكرية الروسية استخدام 3 منظومات فقط تقع الأولى في منطقة غوميل البيلاروسية وتبعد عن كييف نحو 220 كلم و291 كلم عن منطقة جيتومير ونحو 310 كلم عن منطقة سومي الأوكرانية وهذه الوحدة قادرة بشكل مباشر على رصد واستهداف أي هدف على بعد 400 كلم".ويتابع التقرير "روسيا قبل إعادة الانتشار كانت قد نشرت وحدة أخرى من منظومة "إس 400" غربي غوميل البيلاروسية وتحديدا في لونينتس في مقاطعة بريست وأغلقت من خلالها المجال الجوي الأوكراني ومنها مناطق ريفني التي تبعد 184 كلم وجيتومير 390 كلم ولوتسك 247 كلم، بالإضافة إلى نوفوغراد-فولينسكي 276 كلم، كما طالت جزءا من المجال الجوي البولندي".أما الوحدة الثالثة من منظومة "إس 400" فهي تتواجد في شبه الجزيرة القرم الروسية وتحديدا في إيفباتوريا التي تبعد عن أوديسا نحو 250 كلم وبالتالي المجال الجوي فوق بحر آزوف مغلق بشكل كامل وتحت سيطرة ومراقبة روسيا.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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العالم

تقرير أمريكي يكشف عدد منظومات "إس 400" الروسية التي تغلق المجال الجوي الأوكراني

12:11 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-350 فيتياز" المضادة لطائرات
منظومة صواريخ إس-350 فيتياز المضادة لطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
/
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أكد تقرير أمريكي أن روسيا استطاعت إغلاق المجال الجوي الأوكراني من خلال استخدام عدد محدود من منظومات الدفاع الجوية الروسية من طراز "إس 400".
ونشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة تلغرام التقرير العسكري الأمريكي وجاء فيه أن الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية رصدت 3 منظومات دفاعية روسية من طراز "إس400" في منطقة غوميل البيلاروسية وتبعد إحدى المنظومات نحو 25 كلم عن الحدود الأوكرانية.
وبحسب التقرير، نشرت موسكو ثلاثة أنظمة من "إس 400" لإغلاق المجال الجوي في أوكرانيا ومنع الغرب من التدخل جويا لمساعدة نظام كييف.
وأضاف التقرير نقلا عن خبراء أن "منظومة واحدة من نظام "إس 400" قادرة على مسح المجال الجوي بنطاق يصل إلى نحو 600 كلم، وبعملية حساب دقيقة ارتأت القيادة العسكرية الروسية استخدام 3 منظومات فقط تقع الأولى في منطقة غوميل البيلاروسية وتبعد عن كييف نحو 220 كلم و291 كلم عن منطقة جيتومير ونحو 310 كلم عن منطقة سومي الأوكرانية وهذه الوحدة قادرة بشكل مباشر على رصد واستهداف أي هدف على بعد 400 كلم".
ويتابع التقرير "روسيا قبل إعادة الانتشار كانت قد نشرت وحدة أخرى من منظومة "إس 400" غربي غوميل البيلاروسية وتحديدا في لونينتس في مقاطعة بريست وأغلقت من خلالها المجال الجوي الأوكراني ومنها مناطق ريفني التي تبعد 184 كلم وجيتومير 390 كلم ولوتسك 247 كلم، بالإضافة إلى نوفوغراد-فولينسكي 276 كلم، كما طالت جزءا من المجال الجوي البولندي".
أما الوحدة الثالثة من منظومة "إس 400" فهي تتواجد في شبه الجزيرة القرم الروسية وتحديدا في إيفباتوريا التي تبعد عن أوديسا نحو 250 كلم وبالتالي المجال الجوي فوق بحر آزوف مغلق بشكل كامل وتحت سيطرة ومراقبة روسيا.
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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