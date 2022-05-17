https://arabic.sputniknews.com/20220517/تقرير-أمريكي-يكشف-عدد-منظومات-إس-400-الروسية-التي-تغلق-المجال-الجوي-الأوكراني-1062335691.html

تقرير أمريكي يكشف عدد منظومات "إس 400" الروسية التي تغلق المجال الجوي الأوكراني

تقرير أمريكي يكشف عدد منظومات "إس 400" الروسية التي تغلق المجال الجوي الأوكراني

أكد تقرير أمريكي أن روسيا استطاعت إغلاق المجال الجوي الأوكراني من خلال استخدام عدد محدود من منظومات الدفاع الجوية الروسية من طراز "إس 400". 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T12:11+0000

2022-05-17T12:11+0000

2022-05-17T12:11+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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ونشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة تلغرام التقرير العسكري الأمريكي وجاء فيه أن الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية رصدت 3 منظومات دفاعية روسية من طراز "إس400" في منطقة غوميل البيلاروسية وتبعد إحدى المنظومات نحو 25 كلم عن الحدود الأوكرانية.وبحسب التقرير، نشرت موسكو ثلاثة أنظمة من "إس 400" لإغلاق المجال الجوي في أوكرانيا ومنع الغرب من التدخل جويا لمساعدة نظام كييف.وأضاف التقرير نقلا عن خبراء أن "منظومة واحدة من نظام "إس 400" قادرة على مسح المجال الجوي بنطاق يصل إلى نحو 600 كلم، وبعملية حساب دقيقة ارتأت القيادة العسكرية الروسية استخدام 3 منظومات فقط تقع الأولى في منطقة غوميل البيلاروسية وتبعد عن كييف نحو 220 كلم و291 كلم عن منطقة جيتومير ونحو 310 كلم عن منطقة سومي الأوكرانية وهذه الوحدة قادرة بشكل مباشر على رصد واستهداف أي هدف على بعد 400 كلم".ويتابع التقرير "روسيا قبل إعادة الانتشار كانت قد نشرت وحدة أخرى من منظومة "إس 400" غربي غوميل البيلاروسية وتحديدا في لونينتس في مقاطعة بريست وأغلقت من خلالها المجال الجوي الأوكراني ومنها مناطق ريفني التي تبعد 184 كلم وجيتومير 390 كلم ولوتسك 247 كلم، بالإضافة إلى نوفوغراد-فولينسكي 276 كلم، كما طالت جزءا من المجال الجوي البولندي".أما الوحدة الثالثة من منظومة "إس 400" فهي تتواجد في شبه الجزيرة القرم الروسية وتحديدا في إيفباتوريا التي تبعد عن أوديسا نحو 250 كلم وبالتالي المجال الجوي فوق بحر آزوف مغلق بشكل كامل وتحت سيطرة ومراقبة روسيا.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

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العالم