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حكومة الوحدة الوطنية الليبية تقيل رئيس الاستخبارات العسكرية
حكومة الوحدة الوطنية الليبية تقيل رئيس الاستخبارات العسكرية
أقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، مدير الاستخبارات العسكرية عقب توترات مسلحة تزامنت مع محاولة دخول رئيس الحكومة المدعوم من البرلمان فتحي... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T17:33+0000
2022-05-17T17:51+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان لحكومة الوحدة الوطنية، إن "رئيس الوزراء وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، يُعفي أسامة جويلي من مهام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، ويكلف المعاون بالمهام المنوطة به إلى حين تعيين مدير جديد".يأتي ذلك على محاولة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا لدخول العاصمة الليبية طرابلس في وقت سابق، حيث اندلعت صدامات عنيفة بين الجماعات المسلحة المتناحرة.وتمكن باشاغا من الفرار من وسط المدينة إلى أطرافها ثم غادر العاصمة لمنع المزيد من إراقة الدماء.يذكر أن ليبيا مقسمة بين إدارتين متنافستين منذ الإطاحة بزعيمها السابق معمر القذافي وقتله بقيادة حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وتسيطر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة على الجزء الغربي من البلاد، فيما يخضع الجزء الشرقي لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي دعم باشاغا.وتم انتخاب دبيبة رئيساً مؤقتاً للوزراء في تصويت جرى بإشراف الأمم المتحدة في فبراير/شباط 2021، حيث كان من المفترض أن يتنازل عن السلطة لصالح سلطات جديدة بعد الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، لكن السلطة الانتخابية الليبية ألغت التصويت.وفي مارس/آذار الماضي، انتخب مجلس النواب الليبي، ومقره شرق ليبيا، باشاغا رئيسا للوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/حكومة-الوحدة-في-ليبيا-تصف-حكومة-باشاغا-بـمجموعة-مسلحة-خارجة-عن-القانون-وتتهمها-بإثارة-الفوضى-1062335139.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

حكومة الوحدة الوطنية الليبية تقيل رئيس الاستخبارات العسكرية

17:33 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 17:51 GMT 17.05.2022)
© Sputnik . Andrei Stenin / الذهاب إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Andrei Stenin
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أقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، مدير الاستخبارات العسكرية عقب توترات مسلحة تزامنت مع محاولة دخول رئيس الحكومة المدعوم من البرلمان فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس.
بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان لحكومة الوحدة الوطنية، إن "رئيس الوزراء وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، يُعفي أسامة جويلي من مهام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، ويكلف المعاون بالمهام المنوطة به إلى حين تعيين مدير جديد".
يأتي ذلك على محاولة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا لدخول العاصمة الليبية طرابلس في وقت سابق، حيث اندلعت صدامات عنيفة بين الجماعات المسلحة المتناحرة.
وتمكن باشاغا من الفرار من وسط المدينة إلى أطرافها ثم غادر العاصمة لمنع المزيد من إراقة الدماء.
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
حكومة الوحدة في ليبيا تصف حكومة باشاغا بـ"مجموعة مسلحة خارجة عن القانون" وتتهمها بإثارة الفوضى
11:47 GMT
يذكر أن ليبيا مقسمة بين إدارتين متنافستين منذ الإطاحة بزعيمها السابق معمر القذافي وقتله بقيادة حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
وتسيطر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة على الجزء الغربي من البلاد، فيما يخضع الجزء الشرقي لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي دعم باشاغا.
وتم انتخاب دبيبة رئيساً مؤقتاً للوزراء في تصويت جرى بإشراف الأمم المتحدة في فبراير/شباط 2021، حيث كان من المفترض أن يتنازل عن السلطة لصالح سلطات جديدة بعد الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، لكن السلطة الانتخابية الليبية ألغت التصويت.
وفي مارس/آذار الماضي، انتخب مجلس النواب الليبي، ومقره شرق ليبيا، باشاغا رئيسا للوزراء.
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