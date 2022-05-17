https://arabic.sputniknews.com/20220517/حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-تقيل-رئيس-الاستخبارات-العسكرية-1062361617.html
حكومة الوحدة الوطنية الليبية تقيل رئيس الاستخبارات العسكرية
حكومة الوحدة الوطنية الليبية تقيل رئيس الاستخبارات العسكرية
أقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، مدير الاستخبارات العسكرية عقب توترات مسلحة تزامنت مع محاولة دخول رئيس الحكومة المدعوم من البرلمان فتحي... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T17:33+0000
2022-05-17T17:33+0000
2022-05-17T17:51+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان لحكومة الوحدة الوطنية، إن "رئيس الوزراء وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، يُعفي أسامة جويلي من مهام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، ويكلف المعاون بالمهام المنوطة به إلى حين تعيين مدير جديد".يأتي ذلك على محاولة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا لدخول العاصمة الليبية طرابلس في وقت سابق، حيث اندلعت صدامات عنيفة بين الجماعات المسلحة المتناحرة.وتمكن باشاغا من الفرار من وسط المدينة إلى أطرافها ثم غادر العاصمة لمنع المزيد من إراقة الدماء.يذكر أن ليبيا مقسمة بين إدارتين متنافستين منذ الإطاحة بزعيمها السابق معمر القذافي وقتله بقيادة حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وتسيطر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة على الجزء الغربي من البلاد، فيما يخضع الجزء الشرقي لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي دعم باشاغا.وتم انتخاب دبيبة رئيساً مؤقتاً للوزراء في تصويت جرى بإشراف الأمم المتحدة في فبراير/شباط 2021، حيث كان من المفترض أن يتنازل عن السلطة لصالح سلطات جديدة بعد الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، لكن السلطة الانتخابية الليبية ألغت التصويت.وفي مارس/آذار الماضي، انتخب مجلس النواب الليبي، ومقره شرق ليبيا، باشاغا رئيسا للوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/حكومة-الوحدة-في-ليبيا-تصف-حكومة-باشاغا-بـمجموعة-مسلحة-خارجة-عن-القانون-وتتهمها-بإثارة-الفوضى-1062335139.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/28/1013312888_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_2dddb9d250d1694c830b700424998624.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
حكومة الوحدة الوطنية الليبية تقيل رئيس الاستخبارات العسكرية
17:33 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 17:51 GMT 17.05.2022) تابعنا عبر
أقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، مدير الاستخبارات العسكرية عقب توترات مسلحة تزامنت مع محاولة دخول رئيس الحكومة المدعوم من البرلمان فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس.
بنغازي - سبوتنيك
. وقال بيان لحكومة الوحدة الوطنية، إن "رئيس الوزراء وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، يُعفي أسامة جويلي من مهام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، ويكلف المعاون بالمهام المنوطة به إلى حين تعيين مدير جديد".
يأتي ذلك على محاولة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا لدخول العاصمة الليبية طرابلس في وقت سابق، حيث اندلعت صدامات عنيفة بين الجماعات المسلحة المتناحرة.
وتمكن باشاغا من الفرار من وسط المدينة إلى أطرافها ثم غادر العاصمة لمنع المزيد من إراقة الدماء.
يذكر أن ليبيا
مقسمة بين إدارتين متنافستين منذ الإطاحة بزعيمها السابق معمر القذافي وقتله بقيادة حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
وتسيطر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة على الجزء الغربي من البلاد، فيما يخضع الجزء الشرقي لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي دعم باشاغا.
وتم انتخاب دبيبة رئيساً مؤقتاً للوزراء في تصويت جرى بإشراف الأمم المتحدة في فبراير/شباط 2021، حيث كان من المفترض أن يتنازل عن السلطة لصالح سلطات جديدة بعد الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، لكن السلطة الانتخابية الليبية ألغت التصويت.
وفي مارس/آذار الماضي، انتخب مجلس النواب الليبي، ومقره شرق ليبيا، باشاغا رئيسا للوزراء.