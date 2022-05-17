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https://arabic.sputniknews.com/20220517/خطة-أمريكية-لفرض-تعريفة-أوروبية-على-النفط-الروسي-بدلا-من-حظره-1062354260.html
خطة أمريكية لفرض تعريفة أوروبية على النفط الروسي بدلا من حظره
خطة أمريكية لفرض تعريفة أوروبية على النفط الروسي بدلا من حظره
كشف مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن تعتزم تقديم اقتراح للدول الأوروبية بفرض تعريفة على النفط الروسي كبديل للحظر. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T14:53+0000
2022-05-17T14:53+0000
بيع النفط
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت "رويترز"، اليوم الثلاثاء عن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الآلية سوف تبقي على النفط الروسي في السوق وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، بينما ستحد من عوائد الصادرات التي تتدفق إلى روسيا.تعتزم الولايات المتحدة اقتراح الخطة خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبرى هذا الأسبوع.في وقت سابق خلال الشهر الجاري، قدمت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية سادس حزمة عقوبات ضد روسيا.من بين أمور أخرى تتضمن حزمة العقوبات حظر واردات النفط الروسي. ولكي تدخل العقوبات حيز التنفيذ تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع.وحتى الآن لم تتوصل جميع الدول الأعضاء لاتفاق بشأن الحزمة السادسة بسبب اعتراضات المجر وسلوفاكيا.ووصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الحظر على النفط الروسي بأنه "يعادل القنبلة الذرية" بالنسبة لبلاده.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/شركة-الطاقة-اليابانية-إينيوس-تعلن-تخليها-عن-النفط-الروسي-1062195521.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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بيع النفط, الولايات المتحدة الأمريكية

خطة أمريكية لفرض تعريفة أوروبية على النفط الروسي بدلا من حظره

14:53 GMT 17.05.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammedناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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كشف مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن تعتزم تقديم اقتراح للدول الأوروبية بفرض تعريفة على النفط الروسي كبديل للحظر.
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت "رويترز"، اليوم الثلاثاء عن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الآلية سوف تبقي على النفط الروسي في السوق وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، بينما ستحد من عوائد الصادرات التي تتدفق إلى روسيا.
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
شركة الطاقة اليابانية "إينيوس" تعلن تخليها عن النفط الروسي
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تعتزم الولايات المتحدة اقتراح الخطة خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبرى هذا الأسبوع.
في وقت سابق خلال الشهر الجاري، قدمت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية سادس حزمة عقوبات ضد روسيا.
من بين أمور أخرى تتضمن حزمة العقوبات حظر واردات النفط الروسي. ولكي تدخل العقوبات حيز التنفيذ تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع.
وحتى الآن لم تتوصل جميع الدول الأعضاء لاتفاق بشأن الحزمة السادسة بسبب اعتراضات المجر وسلوفاكيا.
ووصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الحظر على النفط الروسي بأنه "يعادل القنبلة الذرية" بالنسبة لبلاده.
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