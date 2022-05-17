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دراسة: خصائص صادمة لحجر فضائي مكتشف في مصر
دراسة: خصائص صادمة لحجر فضائي مكتشف في مصر
اقترح علماء في جامعة جوهانسبرج فرضية عن أصل حجر هيباتيا الفضائي المكتشف في مصر عام 1996. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T07:41+0000
2022-05-17T07:41+0000
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وفقا لدراسة نشرت في مجلة "إيكاروس"، فإن الجسم الفضائي، وهو من بقايا نواة مذنب، يحتوي على آثار انفجار مستعر هائل.هيباتيا هي قطعة من الصخور الحاملة للماس لا توجد فيها صفات مميزة لقشرة الأرض، من المؤكد أن أصلها من خارج كوكب الأرض بناء على الخصائص النظيرية للأرجون والهيليوم والنيون والزينون والنيتروجين.في البحث الجديد، استخدم العلماء التحليل الطيفي بيكسي على أساس الأشعة السينية التي يسببها البروتون والسماح لدراسة تكوين عنصري من العينة. اتضح أنه في المادة التي تتكون منها هيباتيا، يمكن تتبع نوعين من التراكيب الأولية.النوع الأول لا يحتوي على عناصر أثقل من الأكسجين. النوع الثاني يوضح بنية مستقرة تحتوي على عناصر كيميائية من الألمنيوم إلى الزنك. على الرغم من أن العلماء اقترحوا أن الجسم الأم الذي انفصلت عنه هيباتيا يتكون من غبار نجمي، فإن التركيب الأولي للنوع الثاني هو سمة مميزة لمنتجات التخليق المستعر.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/قياس-جديد-لتمدد-الوقت-وأضخم-المذنبات-التقليدية-والكون-الآخر-المضاد-ودماغ-الأخطبوط-1060103667.html
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مجتمع, العالم العربي

دراسة: خصائص صادمة لحجر فضائي مكتشف في مصر

07:41 GMT 17.05.2022
© Photo / JAXAأول صور في التاريخ من على سطح مذنب ريوغو
أول صور في التاريخ من على سطح مذنب ريوغو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Photo / JAXA
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اقترح علماء في جامعة جوهانسبرج فرضية عن أصل حجر هيباتيا الفضائي المكتشف في مصر عام 1996.
وفقا لدراسة نشرت في مجلة "إيكاروس"، فإن الجسم الفضائي، وهو من بقايا نواة مذنب، يحتوي على آثار انفجار مستعر هائل.
هيباتيا هي قطعة من الصخور الحاملة للماس لا توجد فيها صفات مميزة لقشرة الأرض، من المؤكد أن أصلها من خارج كوكب الأرض بناء على الخصائص النظيرية للأرجون والهيليوم والنيون والزينون والنيتروجين.
في البحث الجديد، استخدم العلماء التحليل الطيفي بيكسي على أساس الأشعة السينية التي يسببها البروتون والسماح لدراسة تكوين عنصري من العينة. اتضح أنه في المادة التي تتكون منها هيباتيا، يمكن تتبع نوعين من التراكيب الأولية.
النوع الأول لا يحتوي على عناصر أثقل من الأكسجين. النوع الثاني يوضح بنية مستقرة تحتوي على عناصر كيميائية من الألمنيوم إلى الزنك. على الرغم من أن العلماء اقترحوا أن الجسم الأم الذي انفصلت عنه هيباتيا يتكون من غبار نجمي، فإن التركيب الأولي للنوع الثاني هو سمة مميزة لمنتجات التخليق المستعر.
19.03_НАУКА - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
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