https://arabic.sputniknews.com/20220517/رئيس-الأبحاث-السابق-بالاستخبارات-الإسرائيلية-إيران-لن-تقف-مكتوفة-الأيدي-أمام-أي-هجوم-1062363701.html
رئيس الأبحاث السابق بالاستخبارات الإسرائيلية: إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي هجوم
رئيس الأبحاث السابق بالاستخبارات الإسرائيلية: إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي هجوم
قال داني سيترينوفيتش، الرئيس السابق بالاستخبارات الإسرائيلية العسكرية "أمان"، اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي هجوم إسرائيلي على منشآتها... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T18:41+0000
2022-05-17T18:41+0000
2022-05-17T18:41+0000
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بيني غانتس
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على لسان داني سيترينوفيتش، رئيس قسم الأبحاث السابق للفرع الإيراني بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أن الإيرانيين يعرفون، تماما، كيف يعيدون بناء برامجهم النووية.وأضاف الجنرال الإسرائيلي السابق أنه حتى في حال مهاجمة بلاده إيران عسكريا، فإن الأخيرة ستكون استجابتها سريعة، وستزيد المور التهابا وسخونة، معتقدا أن إيران سيصل معها الأمر إلى الدخول في حرب مع إسرائيل.وجاءت تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن إيران على بعد أسابيع قليلة من تجميع المواد الانشطارية الكافية لصنع قنبلتها النووية الأولى.وقال غانتس: "خلال هذه الأيام، تبذل إيران جهدا لاستكمال إنتاج وتركيب ألف جهاز طرد مركزي متطور IR6 في منشآتها النووية، بما في ذلك منشأة جديدة يجري بناؤها في موقع تحت الأرض بالقرب من نطنز".وأضاف: " تواصل إيران جمع المعرفة والخبرة في الإشراف والبحث والإنتاج والتشغيل لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتقف على مسافة بضعة أسابيع من تكديس المواد الانشطارية التي ستكون كافية لصنع قنبلة أولى".وزاد وزير الدفاع الإسرائيلي بقوله: "كمية الأسلحة الاستراتيجية التي بحوزة وكلاء إيران زادت بشكل كبير في العام الماضي، وأنوي مناقشة هذه التحديات في اجتماعي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن".
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أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس, إيران
رئيس الأبحاث السابق بالاستخبارات الإسرائيلية: إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي هجوم
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قال داني سيترينوفيتش، الرئيس السابق بالاستخبارات الإسرائيلية العسكرية "أمان"، اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على لسان داني سيترينوفيتش، رئيس قسم الأبحاث السابق للفرع الإيراني بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أن الإيرانيين يعرفون، تماما، كيف يعيدون بناء برامجهم النووية
.
وأضاف الجنرال الإسرائيلي السابق أنه حتى في حال مهاجمة بلاده إيران عسكريا، فإن الأخيرة ستكون استجابتها سريعة، وستزيد المور التهابا وسخونة، معتقدا أن إيران سيصل معها الأمر إلى الدخول في حرب مع إسرائيل.
وجاءت تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي
بيني غانتس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن إيران على بعد أسابيع قليلة من تجميع المواد الانشطارية الكافية لصنع قنبلتها النووية الأولى.
وقال غانتس: "خلال هذه الأيام، تبذل إيران جهدا لاستكمال إنتاج وتركيب ألف جهاز طرد مركزي متطور IR6 في منشآتها النووية، بما في ذلك منشأة جديدة يجري بناؤها في موقع تحت الأرض بالقرب من نطنز".
وأضاف: " تواصل إيران جمع المعرفة والخبرة في الإشراف والبحث والإنتاج والتشغيل لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتقف على مسافة بضعة أسابيع من تكديس المواد الانشطارية التي ستكون كافية لصنع قنبلة أولى
".
وزاد وزير الدفاع الإسرائيلي بقوله: "كمية الأسلحة الاستراتيجية التي بحوزة وكلاء إيران زادت بشكل كبير في العام الماضي، وأنوي مناقشة هذه التحديات في اجتماعي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن".