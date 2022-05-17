https://arabic.sputniknews.com/20220517/رئيس-الوزراء-المصري-يقرر-اعتبار-33-قطعة-مجوهرات-مودعة-بأحد-البنوك-أثرا-1062359673.html
رئيس الوزراء المصري يقرر اعتبار 33 قطعة مجوهرات مودعة بأحد البنوك أثرا
رئيس الوزراء المصري يقرر اعتبار 33 قطعة مجوهرات مودعة بأحد البنوك أثرا
قرر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم اعتبار مجوهرات مودعة في أحد البنوك المصرية في عداد الآثار. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T16:44+0000
2022-05-17T16:44+0000
2022-05-17T16:44+0000
مصر
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ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس الوزراء رقم 1673 لسنة 2022، بشأن اعتبار وتسجيل المجوهرات المودعة بنك مصر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.ونصت المادة الأولى على أنه "يعتبر أثرًا ويسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية القطع الأثرية (المجوهرات) المودعة بنك مصر، وعددها 33 (ثلاث وثلاثون) قطعة"، بحسب موقع "المصري اليوم".وبحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار، فالمجوهرات والحلى المودعة ببنك مصر خاصة إدريس عبد الله السنوسي ولم يتم تصميمها أو صناعتها في مصر ولا يوجد عليها أي دمغة مصرية، وأشارت المذكرة إلى أن هذه الحلى والمجوهرات صنعت في بلدن مختلفة مثل إيطاليا وفرنسا وسويسرا وأمريكا، وأكدت أنها "لم تكن نتاجا للحضارة المصرية أو مظهر من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
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رئيس الوزراء المصري يقرر اعتبار 33 قطعة مجوهرات مودعة بأحد البنوك أثرا
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قرر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم اعتبار مجوهرات مودعة في أحد البنوك المصرية في عداد الآثار.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس الوزراء رقم 1673 لسنة 2022، بشأن اعتبار وتسجيل المجوهرات المودعة بنك مصر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
ونصت المادة الأولى على أنه "يعتبر أثرًا ويسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية القطع الأثرية (المجوهرات) المودعة بنك مصر، وعددها 33 (ثلاث وثلاثون) قطعة"، بحسب موقع "المصري اليوم
".
وبحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار، فالمجوهرات والحلى المودعة ببنك مصر خاصة إدريس عبد الله السنوسي ولم يتم تصميمها أو صناعتها في مصر ولا يوجد عليها أي دمغة مصرية، وأشارت المذكرة إلى أن هذه الحلى والمجوهرات صنعت في بلدن مختلفة مثل إيطاليا وفرنسا وسويسرا وأمريكا، وأكدت أنها "لم تكن نتاجا للحضارة المصرية أو مظهر من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.