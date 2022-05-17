https://arabic.sputniknews.com/20220517/رئيس-مجس-الأمة-الكويتي-قريبا-سنعلن-عن-تعديل-تشريعي-يزيد-فرص-المرأة-الكويتية-في-دخول-البرلمان-1062329667.html

رئيس مجس الأمة الكويتي: قريبا سنعلن عن تعديل تشريعي يزيد فرص المرأة الكويتية في دخول البرلمان

رئيس مجس الأمة الكويتي: قريبا سنعلن عن تعديل تشريعي يزيد فرص المرأة الكويتية في دخول البرلمان

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم أن تعديلا تشريعيا سيتم تقديمه قريبا إلى المجلس يسمح بزيادة فرص دخول المرأة الكويتية إلى البرلمان. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T09:26+0000

2022-05-17T09:26+0000

2022-05-17T09:26+0000

أخبار الكويت اليوم

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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية أكد الغانم تقديم تعديل على قانون الانتخاب، من شأنه تسهيل الفرص أمام المرأة الكويتية لدخول مجلس الأمة.وقال: "سنعلن قريباً عن التعديل التشريعي خلال مؤتمر صحفي"، متمنيا وجود مزيد من النساء في مجلس الأمة.تصريحات الغانم جاءت خلال مشاركته في حفل التكريم الذي نظمته جامعة الكويت، لمديرة الجامعة السابقة د. فايزة الخرافي، التي تعتبر أول امرأة كويتية بدرجة وزيرة، كما أنها أول امرأة تتولى منصب مديرة جامعة في منطقة الشرق الأوسط.وفيما كانت المرأة الكويتية قد بدأت في الحصول على حقها في الممارسة السياسية لأول مرة في العام 2005، إلا أنها فشلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الحصول على أي مقعد في مجلس الأمة.ويعتبر التمثيل النسائي في البرلمانات العربية ضعيفا مقارنة بدول في مناطق أخرى من العالم، حيث نشر موقع الاتحاد البرلماني الدولي، إحصائيات تبرز ضعف تلك المشاركة النسائية في المنطقة العربية، بعيدا عن الإمارات العربية المتحدة، والتي وصلت فيها نسب مشاركة المرأة لقرابة الـ 50%.

https://arabic.sputniknews.com/20201209/رغم-تمثيل-السيدات-لـ-52-من-الناخبين-لماذا-فشلت-المرأة-الكويتية-في-حصد-أي-مقعد-بمجلس-الأمة؟-1047461010.html

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أخبار الكويت اليوم