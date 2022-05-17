https://arabic.sputniknews.com/20220517/رسميا-كاف-يحسم-الجدل-بشأن-موعد-وملعب-نهائي-دوري-الأبطال-1062352793.html
رسميا... "كاف" يحسم الجدل بشأن موعد وملعب نهائي دوري الأبطال
رسميا... "كاف" يحسم الجدل بشأن موعد وملعب نهائي دوري الأبطال
أنهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، رسميا، الجدل بشأن موعد وملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T14:11+0000
2022-05-17T14:11+0000
2022-05-17T14:11+0000
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وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي، إن نهائي دوري الأبطال يقام يوم 30 مايو/آيار الجاري بين الأهلي والوداد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.وأوضح أنه تقرر إقامة النهائي في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي في المغرب (9 بتوقيت مصر) أو 11 بتوقيت غرينتش.كما أعلن "كاف" أن نهائي الكونفيدرالية الذي يجمع بين نهضة بركان المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، سيقام يوم الجمعة المقبل 28 مايو الجاري على ملعب أكبابيو بمدينة أويو في نيجيريا.وكان الأهلي قد احتج على عدم إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد، قبل أن يصدر بيانه مساء أمس الاثنين، ويعلن خوضه المباراة النهائية في أي ملعب.ويسعى الأهلي المصري لتحقيق إنجاز تاريخي بحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الأهلي-المصري-يصدر-8-قرارات-ويحسم-موقفه-من-مباراة-الوداد-المغربي-في-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1062278122.html
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي
رسميا... "كاف" يحسم الجدل بشأن موعد وملعب نهائي دوري الأبطال
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أنهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، رسميا، الجدل بشأن موعد وملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي.
وقال "كاف
" عبر موقعه الرسمي، إن نهائي دوري الأبطال يقام يوم 30 مايو/آيار الجاري بين الأهلي والوداد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.
وأوضح أنه تقرر إقامة النهائي في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي في المغرب (9 بتوقيت مصر) أو 11 بتوقيت غرينتش.
كما أعلن "كاف" أن نهائي الكونفيدرالية الذي يجمع بين نهضة بركان المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، سيقام يوم الجمعة المقبل 28 مايو الجاري على ملعب أكبابيو بمدينة أويو في نيجيريا.
وكان الأهلي قد احتج على عدم إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد، قبل أن يصدر بيانه مساء أمس الاثنين، ويعلن خوضه المباراة النهائية في أي ملعب.
ويخوض الأهلي
ثالث نهائي على التوالي في دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأنه حامل اللقب في آخر نسختين من البطولة.
ويسعى الأهلي المصري لتحقيق إنجاز تاريخي بحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.