https://arabic.sputniknews.com/20220517/روسيا-تجلي-نحو-18-ألف-شخص-من-أوكرانيا-وجمهوريتي-دونباس-خلال-24-ساعة-1062364522.html

روسيا تجلي نحو 18 ألف شخص من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس خلال 24 ساعة

روسيا تجلي نحو 18 ألف شخص من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس خلال 24 ساعة

أعلن مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قامت وبدون مشاركة سلطات كييف، بإجلاء ما يقرب من 18... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T19:10+0000

2022-05-17T19:10+0000

2022-05-17T19:10+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال ميزينتسيف خلال مؤتمر صحفي: "على الرغم من المعوقات التي يختلقها نظام كييف، فقد تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة أوكرانية، إجلاء 17 ألفا و733 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأوكرانيا إلى الأراضي الروسية، من بينهم 1797 طفلا".وأشار إلى أن عدد من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوز 1.325 مليون شخصا، من بينهم 226 ألف طفل،؛ مضيفا أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تعمل في روسيا.وأضاف الجنرال: "خلال اليوم الماضي ... قدم 102 شخصا من مواطنين أجانب وأوكرانيين طلبا لإجلائهم إلى أراضي روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك إلى مناطق زابوروجي ونيكولاييف وخاركيف وخيرسون الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الروسية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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روسيا