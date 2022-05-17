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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/روسيا-تجلي-نحو-18-ألف-شخص-من-أوكرانيا-وجمهوريتي-دونباس-خلال-24-ساعة-1062364522.html
روسيا تجلي نحو 18 ألف شخص من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس خلال 24 ساعة
روسيا تجلي نحو 18 ألف شخص من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس خلال 24 ساعة
أعلن مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قامت وبدون مشاركة سلطات كييف، بإجلاء ما يقرب من 18... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T19:10+0000
2022-05-17T19:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال ميزينتسيف خلال مؤتمر صحفي: "على الرغم من المعوقات التي يختلقها نظام كييف، فقد تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة أوكرانية، إجلاء 17 ألفا و733 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأوكرانيا إلى الأراضي الروسية، من بينهم 1797 طفلا".وأشار إلى أن عدد من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوز 1.325 مليون شخصا، من بينهم 226 ألف طفل،؛ مضيفا أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تعمل في روسيا.وأضاف الجنرال: "خلال اليوم الماضي ... قدم 102 شخصا من مواطنين أجانب وأوكرانيين طلبا لإجلائهم إلى أراضي روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك إلى مناطق زابوروجي ونيكولاييف وخاركيف وخيرسون الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الروسية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/الأمم-المتحدة-إجلاء-أكثر-من-170-شخصا-من-مصنع-آزوفستال-ومناطق-حول-ماريوبول-1062003685.html
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روسيا

روسيا تجلي نحو 18 ألف شخص من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس خلال 24 ساعة

19:10 GMT 17.05.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء سكان لوغانسك ودونيتسك
إجلاء سكان لوغانسك ودونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قامت وبدون مشاركة سلطات كييف، بإجلاء ما يقرب من 18 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال الـ24 ساعة الماضية.
موسكو- سبوتنيك. وقال ميزينتسيف خلال مؤتمر صحفي: "على الرغم من المعوقات التي يختلقها نظام كييف، فقد تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة أوكرانية، إجلاء 17 ألفا و733 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأوكرانيا إلى الأراضي الروسية، من بينهم 1797 طفلا".
وأشار إلى أن عدد من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوز 1.325 مليون شخصا، من بينهم 226 ألف طفل،؛ مضيفا أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تعمل في روسيا.
وأضاف الجنرال: "خلال اليوم الماضي ... قدم 102 شخصا من مواطنين أجانب وأوكرانيين طلبا لإجلائهم إلى أراضي روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك إلى مناطق زابوروجي ونيكولاييف وخاركيف وخيرسون الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الروسية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، في الخلفية توجد كنيسة الشفاعة المقدسة،أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الأمم المتحدة: إجلاء أكثر من 170 شخصا من مصنع آزوفستال ومناطق حول ماريوبول
8 مايو, 20:49 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:17 GMT
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