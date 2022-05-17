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https://arabic.sputniknews.com/20220517/روسيا-تسلم-جيشها-دفعة-جديدة-من-الدبابات-الأكثر-ملاءمة-لخوض-الحرب-الحديثة-1062321779.html
روسيا تسلم جيشها دفعة جديدة من الدبابات الأكثر ملاءمة لخوض الحرب الحديثة
روسيا تسلم جيشها دفعة جديدة من الدبابات الأكثر ملاءمة لخوض الحرب الحديثة
غادر قطار محمل بدبابات جديدة مصنع "أورال فاغون زافود" في مدينة نيجني تاغيل الروسية في 17 مايو/أيار 2022. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T04:45+0000
2022-05-17T04:45+0000
سلاح روسيا
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وحمل القطار دفعة جديدة من دبابات "تي-90إم" إلى الجيش الروسي.دبابة "تي-90إم" هي الأكثر تطورا في عائلة دبابات "تي-90" والأكثر ملاءمة لخوض المعارك الحديثة. ومن أهم مميزاتها القدرة على تبادل المعلومات مع الدبابات الأخرى في الوقت الفعلي.وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات البرية الروسية يجب أن تتسلم أكثر من 400 عربة مدرعة جديدة خلال عام 2022.مصنع "أورال فاغون زافود" ينتج عربات السكك الحديد وعربات الترام والدبابات والجرارات (التراكتور) وآلات أخرى.
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سلاح روسيا

روسيا تسلم جيشها دفعة جديدة من الدبابات الأكثر ملاءمة لخوض الحرب الحديثة

04:45 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصوردبابات "تي-72بي3إم"، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
دبابات تي-72بي3إم، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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غادر قطار محمل بدبابات جديدة مصنع "أورال فاغون زافود" في مدينة نيجني تاغيل الروسية في 17 مايو/أيار 2022.
وحمل القطار دفعة جديدة من دبابات "تي-90إم" إلى الجيش الروسي.
دبابة "تي-90إم" هي الأكثر تطورا في عائلة دبابات "تي-90" والأكثر ملاءمة لخوض المعارك الحديثة. ومن أهم مميزاتها القدرة على تبادل المعلومات مع الدبابات الأخرى في الوقت الفعلي.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات البرية الروسية يجب أن تتسلم أكثر من 400 عربة مدرعة جديدة خلال عام 2022.
مصنع "أورال فاغون زافود" ينتج عربات السكك الحديد وعربات الترام والدبابات والجرارات (التراكتور) وآلات أخرى.
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