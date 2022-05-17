https://arabic.sputniknews.com/20220517/سعر-خام-برنت-يتجاوز-115-دولار-للبرميل-لأول-مرة-منذ-28-مارس-1062321043.html
سعر خام برنت يتجاوز 115 دولار للبرميل لأول مرة منذ 28 مارس
سعر خام برنت يتجاوز 115 دولار للبرميل لأول مرة منذ 28 مارس
أفادت بيانات التداول، بأن خام برنت تجاوز الـ115 دولار للبرميل لأول مرة منذ 28 مارس/آذار. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T02:52+0000
2022-05-17T02:52+0000
2022-05-17T02:52+0000
أسعار النفط اليوم
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وبحسب ما كانت عليه الحال في الساعة 04:27 بتوقيت موسكو، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز 115.1 دولار للبرميل بعد نمو بنسبة 0.84 بالمئة.
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أسعار النفط اليوم
سعر خام برنت يتجاوز 115 دولار للبرميل لأول مرة منذ 28 مارس
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أفادت بيانات التداول، بأن خام برنت تجاوز الـ115 دولار للبرميل لأول مرة منذ 28 مارس/آذار.
وبحسب ما كانت عليه الحال في الساعة 04:27 بتوقيت موسكو، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز 115.1 دولار للبرميل بعد نمو بنسبة 0.84 بالمئة.