https://arabic.sputniknews.com/20220517/سوخوي-25-تنجح-في-مواجهة-صواريخ-ستينغر-1062333620.html
"سوخوي 25" تنجح في مواجهة صواريخ ستينغر
"سوخوي 25" تنجح في مواجهة صواريخ ستينغر
واصلت مقاتلة قاذقة روسية من طراز "سو-25" (سوخوي 25) رحلتها حتى العودة إلى المطار الذي انطلقت منه، غير متأثرة بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستينغر"... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T10:53+0000
2022-05-17T10:53+0000
2022-05-17T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقامت الطائرة برحلتها في إطار العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.وقال ملاح الطائرة في مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الروسي إنها عادت سالمة إلى المطار الذي أقلعت منه بعدما تعرض محركها إلى حادث إطلاق صاروخين من صواريخ ستينغر.ولفت إلى قدرة "سوخوي 25" على تحمُّل أقسى الظروف في ميدان المعركة، وأدائها الممتاز على ارتفاع منخفض جدا.وتوصَف "سوخوي 25"، وهي طائرة مدرعة، بأنها دبابة طائرة. وذكرت "روسيسكايا غازيتا" أن منفذي العملية الخاصة يستخدمون طائرات "سو-25" لتدمير مرابض الأسلحة النارية ومستودعات ذخائر المجموعات المسلحة وآلياتها المدرعة.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سوخوي 25" تنجح في مواجهة صواريخ ستينغر
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واصلت مقاتلة قاذقة روسية من طراز "سو-25" (سوخوي 25) رحلتها حتى العودة إلى المطار الذي انطلقت منه، غير متأثرة بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستينغر" عليها.
وقامت الطائرة برحلتها في إطار العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
وقال ملاح الطائرة في مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الروسي إنها عادت سالمة إلى المطار الذي أقلعت منه بعدما تعرض محركها إلى حادث إطلاق صاروخين من صواريخ ستينغر.
ولفت إلى قدرة "سوخوي 25" على تحمُّل أقسى الظروف في ميدان المعركة، وأدائها الممتاز على ارتفاع منخفض جدا.
وتوصَف "سوخوي 25"، وهي طائرة مدرعة، بأنها دبابة طائرة. وذكرت
"روسيسكايا غازيتا" أن منفذي العملية الخاصة يستخدمون طائرات "سو-25" لتدمير مرابض الأسلحة النارية ومستودعات ذخائر المجموعات المسلحة وآلياتها المدرعة.