https://arabic.sputniknews.com/20220517/شركة-إيني-الإيطالية-تعلن-فتح-حساب-مزدوج-في-غازبروم-بنك-لدفع-ثمن-الغاز-بالروبل-الروسي--1062352663.html
شركة "إيني" الإيطالية تعلن فتح حساب مزدوج في "غازبروم بنك" لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
شركة "إيني" الإيطالية تعلن فتح حساب مزدوج في "غازبروم بنك" لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن فتح حساب مزدوج في بنك "غازبروم بنك" لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T14:08+0000
2022-05-17T14:08+0000
2022-05-17T14:14+0000
روسيا
اقتصاد
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وأشارت الشركة الإيطالية إلى أن الإجراء الجديد لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي لا يتعارض مع العقوبات الحالية ضد روسيا.وجاء في بيان الشركة: "في ضوء انتهاء المواعيد النهائية للدفع في الأيام المقبلة، بدأت إيني إجراءات فتح حسابين في غازبروم بنك، أحدهما باليورو والآخر بالروبل".في الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن الشركة لا تقبل أي تغييرات على العقود الحالية.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس/آذار الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/وكالات-إيني-الإيطالية-للنفط-والغاز-ستفتح-حسابا-بالروبل-بحلول-الأربعاء-1062314426.html
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روسيا, اقتصاد
شركة "إيني" الإيطالية تعلن فتح حساب مزدوج في "غازبروم بنك" لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
14:08 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 17.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن فتح حساب مزدوج في بنك "غازبروم بنك" لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.
وأشارت الشركة الإيطالية إلى أن الإجراء الجديد لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي لا يتعارض مع العقوبات الحالية ضد روسيا.
وجاء في بيان الشركة: "في ضوء انتهاء المواعيد النهائية للدفع في الأيام المقبلة، بدأت إيني إجراءات فتح حسابين في غازبروم بنك، أحدهما باليورو والآخر بالروبل".
في الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن الشركة لا تقبل أي تغييرات على العقود الحالية.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس/آذار الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.