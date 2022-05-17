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https://arabic.sputniknews.com/20220517/صحيفة-بريطانية-65-من-البريطانيين-لا-يشغلون-التدفئة-لتوفير-المال-1062330941.html
صحيفة بريطانية: 65% من البريطانيين لا يشغلون التدفئة لتوفير المال
صحيفة بريطانية: 65% من البريطانيين لا يشغلون التدفئة لتوفير المال
بدأ حوالي 27% من المواطنين البريطانيين بإلغاء وجبات الطعام، و65% منهم لا يشغلون التدفئة لتوفير المال وسط ارتفاع حاد في الأسعار. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T09:54+0000
2022-05-17T09:54+0000
اقتصاد
العالم
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وأجري استطلاع رأي من قبل "إيبسوس" على الانترنت، وشارك فيه 2061 بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 16 و75 عاما.وسئل المواطنين عن التدابير التي اتخذوها منذ بداية العام فيما يتعلق بأزمة تكلفة المعيشة. أجاب حوالي 65% أنهم توقفوا عن تشغيل التدفئة، وبدأ 52% بالتوقف عن الذهاب إلى المطاعم والإنفاق على الترفيه، 44% بدؤوا شراء الطعام من المحلات الرخيصة. وقال حوالي 27% من المستطلعة آراؤهم أنهم يتخطون وجبات الطعام، و19% اقترضوا أموالا لتغطية النفقات، بحسب ما ذكرت شبكة "sky" البريطانية.حطم التضخم في المملكة المتحدة الأرقام القياسية في الأشهر الأخيرة. في أوائل شهر مايو، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم لعام 2022 ويتوقع أن يتسارع إلى 10.25% في الربع الرابع، والذي قد يكون رقما قياسيا تاريخيا.وأشار البنك إلى أنه منذ نشر التقرير الأخير في فبراير، ازداد الضغط التضخمي بشكل حاد بسبب تفاقم الوضع بين في أوكرانيا. هذا ووفقا للبنك، أدى إلى "تدهور كبير في آفاق النمو في العالم والمملكة المتحدة"."وتواجه ملايين العائلات في المملكة المتحدة زيادة غير مسبوقة قدرها 700 جنيه إسترليني سنويا في أسعار الكهرباء والغاز بعد رفع عتبة سعر الطاقة بنسبة 54% في أوائل أبريل.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/تقرير-رسمي-التضخم-في-إسرائيل-يصل-إلى-أعلى-مستوى-منذ-2011-1062269979.html
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اقتصاد, العالم

صحيفة بريطانية: 65% من البريطانيين لا يشغلون التدفئة لتوفير المال

09:54 GMT 17.05.2022
© AP Photo / Matt Dunham الدقات الأخيرة لساعة بيغ بن في لندن قبل التوقف لمدة 3 سنوات
 الدقات الأخيرة لساعة بيغ بن في لندن قبل التوقف لمدة 3 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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بدأ حوالي 27% من المواطنين البريطانيين بإلغاء وجبات الطعام، و65% منهم لا يشغلون التدفئة لتوفير المال وسط ارتفاع حاد في الأسعار.
وأجري استطلاع رأي من قبل "إيبسوس" على الانترنت، وشارك فيه 2061 بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 16 و75 عاما.
وسئل المواطنين عن التدابير التي اتخذوها منذ بداية العام فيما يتعلق بأزمة تكلفة المعيشة. أجاب حوالي 65% أنهم توقفوا عن تشغيل التدفئة، وبدأ 52% بالتوقف عن الذهاب إلى المطاعم والإنفاق على الترفيه، 44% بدؤوا شراء الطعام من المحلات الرخيصة. وقال حوالي 27% من المستطلعة آراؤهم أنهم يتخطون وجبات الطعام، و19% اقترضوا أموالا لتغطية النفقات، بحسب ما ذكرت شبكة "sky" البريطانية.
حطم التضخم في المملكة المتحدة الأرقام القياسية في الأشهر الأخيرة. في أوائل شهر مايو، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم لعام 2022 ويتوقع أن يتسارع إلى 10.25% في الربع الرابع، والذي قد يكون رقما قياسيا تاريخيا.
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وأشار البنك إلى أنه منذ نشر التقرير الأخير في فبراير، ازداد الضغط التضخمي بشكل حاد بسبب تفاقم الوضع بين في أوكرانيا. هذا ووفقا للبنك، أدى إلى "تدهور كبير في آفاق النمو في العالم والمملكة المتحدة"."
وتواجه ملايين العائلات في المملكة المتحدة زيادة غير مسبوقة قدرها 700 جنيه إسترليني سنويا في أسعار الكهرباء والغاز بعد رفع عتبة سعر الطاقة بنسبة 54% في أوائل أبريل.
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