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صحيفة عبرية تكشف عن طرد رئيس الموساد السابق من الكونغو الديمقراطية
صحيفة عبرية تكشف عن طرد رئيس الموساد السابق من الكونغو الديمقراطية
كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض رئيس جهاز الاستبخارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) السابق يوسي كوهين للطرد خلال زيارته للكونغو الديمقراطية عام... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T11:18+0000
2022-05-17T11:18+0000
إسرائيل
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وقالت صحيفة "هآرتس": "في عام 2019، أثناء توليه رئاسة الموساد، سافر كوهين إلى الكونغو ثلاث مرات - دون تنسيق مع الحكومة المحلية - في مهمة تمنع الرقابة نشر تفاصيلها".وأضافت: "خلال الزيارة الثالثة، طُرد كوهين من البلاد بناء على طلب الرئيس الكونغولي، الذي اشتبه في أنه التقى بخصمه السياسي".وأكدت الصحيفة أن الرقابة العسكرية تحظر نشر تفاصيل حول زيارات رئيس الموساد السابق يوسي كوهين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2019.ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن هناك هدف إشكالي ومثير للجدل وراء زيارات كوهين للكونغو الديمقراطية، التي تمت بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية وقتها برئاسة بنيامين نتنياهو.وتولى يوسي كوهين (60 عاما) مهامه رئيسا للموساد في 6 يناير/كانون الثاني 2016، وظل في المنصب حتى 1 يونيو/حزيران 2021.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

صحيفة عبرية تكشف عن طرد رئيس الموساد السابق من الكونغو الديمقراطية

11:18 GMT 17.05.2022
© AP Photo / Cliff Owenيوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي
يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Cliff Owen
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كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض رئيس جهاز الاستبخارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) السابق يوسي كوهين للطرد خلال زيارته للكونغو الديمقراطية عام 2019.
وقالت صحيفة "هآرتس": "في عام 2019، أثناء توليه رئاسة الموساد، سافر كوهين إلى الكونغو ثلاث مرات - دون تنسيق مع الحكومة المحلية - في مهمة تمنع الرقابة نشر تفاصيلها".
وأضافت: "خلال الزيارة الثالثة، طُرد كوهين من البلاد بناء على طلب الرئيس الكونغولي، الذي اشتبه في أنه التقى بخصمه السياسي".
وتابعت: "الكشف عن الغرض من زيارات كوهين يمكن أن يلحق ضررا شديدا بصورة إسرائيل الدولية".
وأكدت الصحيفة أن الرقابة العسكرية تحظر نشر تفاصيل حول زيارات رئيس الموساد السابق يوسي كوهين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2019.
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ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن هناك هدف إشكالي ومثير للجدل وراء زيارات كوهين للكونغو الديمقراطية، التي تمت بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية وقتها برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتولى يوسي كوهين (60 عاما) مهامه رئيسا للموساد في 6 يناير/كانون الثاني 2016، وظل في المنصب حتى 1 يونيو/حزيران 2021.
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