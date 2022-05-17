https://arabic.sputniknews.com/20220517/صحيفة-عبرية-تكشف-عن-طرد-رئيس-الموساد-السابق-من-الكونغو-الديمقراطية-1062334217.html

صحيفة عبرية تكشف عن طرد رئيس الموساد السابق من الكونغو الديمقراطية

صحيفة عبرية تكشف عن طرد رئيس الموساد السابق من الكونغو الديمقراطية

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض رئيس جهاز الاستبخارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) السابق يوسي كوهين للطرد خلال زيارته للكونغو الديمقراطية عام... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T11:18+0000

2022-05-17T11:18+0000

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إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت صحيفة "هآرتس": "في عام 2019، أثناء توليه رئاسة الموساد، سافر كوهين إلى الكونغو ثلاث مرات - دون تنسيق مع الحكومة المحلية - في مهمة تمنع الرقابة نشر تفاصيلها".وأضافت: "خلال الزيارة الثالثة، طُرد كوهين من البلاد بناء على طلب الرئيس الكونغولي، الذي اشتبه في أنه التقى بخصمه السياسي".وأكدت الصحيفة أن الرقابة العسكرية تحظر نشر تفاصيل حول زيارات رئيس الموساد السابق يوسي كوهين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2019.ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن هناك هدف إشكالي ومثير للجدل وراء زيارات كوهين للكونغو الديمقراطية، التي تمت بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية وقتها برئاسة بنيامين نتنياهو.وتولى يوسي كوهين (60 عاما) مهامه رئيسا للموساد في 6 يناير/كانون الثاني 2016، وظل في المنصب حتى 1 يونيو/حزيران 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20211219/قناة-إسرائيلية-تتحدث-مع-رجل-يعتقد-أن-رئيس-الموساد-السابق-كان-على-علاقة-بزوجته-فيديو-1054354206.html

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