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صورة جديدة لعادل إمام في عيد ميلاده الـ 82
صورة جديدة لعادل إمام في عيد ميلاده الـ 82
نشر الفنان المصري عادل إمام صورة ترصد أحدث ظهور له على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاده الـ 82. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T21:58+0000
2022-05-17T21:58+0000
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ونشر الفنان المصري صورة تجمعه بساعده عادل سليمان، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء.وعلق عادل سليمان على الصورة بعبارة: "الأن معا… الزعيم كل سنه وحضرتك طيب".ويحتفل الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، اليوم الثلاثاء، وهو من مواليد الـ 17 من مايو/ أيار 1940.ويمتلك عادل إمام تاريخا فنيا طويلا وكانت أبرز أعماله "الواد سيد الشغال" و"مدرسة المشاغبين" وفيلم "السفارة في العمارة" و"عمارة يعقوبيان" و"مرجان أحمد مرجان".
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

صورة جديدة لعادل إمام في عيد ميلاده الـ 82

21:58 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / ABDELHAK SENNAالفنان المصري، عادل إمام
الفنان المصري، عادل إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / ABDELHAK SENNA
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نشر الفنان المصري عادل إمام صورة ترصد أحدث ظهور له على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاده الـ 82.
ونشر الفنان المصري صورة تجمعه بساعده عادل سليمان، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء.
وعلق عليها بعبارة واحدة قال فيها: "أحدث ظهور للزعيم عادل إمام".
وعلق عادل سليمان على الصورة بعبارة: "الأن معا… الزعيم كل سنه وحضرتك طيب".
ويحتفل الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، اليوم الثلاثاء، وهو من مواليد الـ 17 من مايو/ أيار 1940.
ويمتلك عادل إمام تاريخا فنيا طويلا وكانت أبرز أعماله "الواد سيد الشغال" و"مدرسة المشاغبين" وفيلم "السفارة في العمارة" و"عمارة يعقوبيان" و"مرجان أحمد مرجان".
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