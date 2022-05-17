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صورة من المريخ تثير جدلا حول علاقتها بحضارات سكان الأرض
صورة من المريخ تثير جدلا حول علاقتها بحضارات سكان الأرض
أثارت صورة التقطتها مركبة فضائية قبل سنوات ونشرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مؤخرا، حالة من الجدل، بعدما زعم البعض أنها تشبه بعض آثار مصر والخليج. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T18:49+0000
2022-05-17T18:49+0000
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وتم تداول الصورة على نطاق واسع، بحسب وسائل إعلام، حيث تشبه مداخل المقابر الفرعونية في مصر وبعض آثار مدائن صالح في السعودية والأردن.ورغم أن التقارير المنشورة عن الصورة تقول إن ما ظهر بها ليس بابا كما يعتقد البعض بأنه مرتبط بحضارات على الأرض، وإنما شكل ضخري تكون نتيجة تعرضه لضغوط أو زلزال.يذكر أنه تم التقاط العديد من الصورة المثيرة للجدل من على كوكب المريخ خلال السنوات الماضية، لكنها لا تتخطى كونها أشكال لتكوينات صخرية تشبه بعض ما نراه على سطح الأرض.
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منوعات, أخبار العالم الآن

صورة من المريخ تثير جدلا حول علاقتها بحضارات سكان الأرض

18:49 GMT 17.05.2022
© Photo / pixabay/Tumisuصورة خيالية تجمع كوكب الأرض مع نصف من كوكب المريخ
صورة خيالية تجمع كوكب الأرض مع نصف من كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Photo / pixabay/Tumisu
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أثارت صورة التقطتها مركبة فضائية قبل سنوات ونشرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مؤخرا، حالة من الجدل، بعدما زعم البعض أنها تشبه بعض آثار مصر والخليج.
وتم تداول الصورة على نطاق واسع، بحسب وسائل إعلام، حيث تشبه مداخل المقابر الفرعونية في مصر وبعض آثار مدائن صالح في السعودية والأردن.
ورغم أن التقارير المنشورة عن الصورة تقول إن ما ظهر بها ليس بابا كما يعتقد البعض بأنه مرتبط بحضارات على الأرض، وإنما شكل ضخري تكون نتيجة تعرضه لضغوط أو زلزال.
يذكر أنه تم التقاط العديد من الصورة المثيرة للجدل من على كوكب المريخ خلال السنوات الماضية، لكنها لا تتخطى كونها أشكال لتكوينات صخرية تشبه بعض ما نراه على سطح الأرض.
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