https://arabic.sputniknews.com/20220517/غوتيريش-يرحب-بالانتخابات-اللبنانية-ويعول-على-البرلمان-في-إجراء-إصلاحات-اقتصادية-1062320581.html

غوتيريش يرحب بالانتخابات اللبنانية ويعول على البرلمان في إجراء إصلاحات اقتصادية

غوتيريش يرحب بالانتخابات اللبنانية ويعول على البرلمان في إجراء إصلاحات اقتصادية

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، لبنان على إجراء الانتخابات النيابية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T00:44+0000

2022-05-17T00:44+0000

2022-05-17T00:44+0000

انطونيو غوتيريش

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وذكر بيان نقله المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك، إنه "رغم الظروف الصعبة، أظهرت السلطات التزامها بالتقيد بالدستور واحترام التقاليد الديمقراطية في لبنان."وقال الأمين العام إنه "يعول بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يعتمد على وجه السرعة جميع التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحكم."وفي هذا الصدد، دعا القادة السياسيين اللبنانيين إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة لبنان والشعب اللبناني.وكان وزير الداخلية اللبناني، قد كشف يوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية وصلت إلى 41 بالمئة، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.من جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في كلمة قصيرة له عقب انتهاء عملية الاقتراع، أن لبنان خرج "بنصر كبير للدولة وللمواطنين"، وتابع "اليوم مشهودٌ له والدولة تحرّكت بكل عناصرها في هذه العملية الانتخابية وهذا إنجاز نفخر به وهذا هو لبنان الذي نريده".واعتبر ميقاتي أن "كل انتخابات تحصل فيها شوائب وقد تمكنت الفرق المعنية من معالجتها".وتتنافس في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، وتنتهي ولاية عون، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".

https://arabic.sputniknews.com/20220516/وزير-الداخلية-اللبناني-يعلن-الفائزين-في-الانتخابات-البرلمانية-بالدائرة-الثالثة-1062320059.html

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انطونيو غوتيريش