https://arabic.sputniknews.com/20220517/فنزويلي-يحرز-لقب-أكبر-معمر-على-قيد-الحياة-صور-1062366067.html
فنزويلي يحرز لقب أكبر معمر على قيد الحياة.. صور
فنزويلي يحرز لقب أكبر معمر على قيد الحياة.. صور
أحرز مزارع فنزويلي يبلغ من العمر 112 عاما لقب أكبر معمر على قيد الحياة، في أعقاب وفاة مواطن إسباني كان يحمل اللقب سابقا. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T19:40+0000
2022-05-17T19:40+0000
2022-05-17T19:40+0000
رجل مسن
غينيس
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وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم الاعتراف رسميا بأن خوان فيسينتي بيريز أكبر معمر على قيد الحياة في فبراير/ شباط الماضي، بحسب "فرانس برس".وذكرت غينيس، أنه "يتمتع بصحة وذاكرة استثنائية. إنه يتذكر طفولته وزواجه وأسماء أشقائه وأبنائه وأحفاده".وأضافت: "هو يحب أن يحاط بأسرته وأصدقائه وهم يسردون القصص وينخرطون في محادثات ممتعة".وولد بيريز في 27 مايو/ آيار 1909، في ولاية تاتشيرا الغربية حيث كان يساعد والديه بالفعل وهو في الخامسة من عمره في حصاد محصول قصب السكر والقهوة.كشخص بالغ، يتولى مهمة حل النزاعات على الأراضي في المدينة التي كان يعيش فيها.ظل بيريز متزوجا لمدة 60 عاما حتى توفيت زوجته إديوفينا ديل روزاريو جارسيا في عام 1997. وأنجبا 11 طفلا معا.لبيريز 41 حفيدا و18 من أبناء الأحفاد و 12 من أبناء أبناء الأحفاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجل مسن, غينيس
فنزويلي يحرز لقب أكبر معمر على قيد الحياة.. صور
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أحرز مزارع فنزويلي يبلغ من العمر 112 عاما لقب أكبر معمر على قيد الحياة، في أعقاب وفاة مواطن إسباني كان يحمل اللقب سابقا.
وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم الاعتراف رسميا بأن خوان فيسينتي بيريز أكبر معمر على قيد الحياة
في فبراير/ شباط الماضي، بحسب "فرانس برس".
وذكرت غينيس، أنه "يتمتع بصحة وذاكرة استثنائية. إنه يتذكر طفولته وزواجه وأسماء أشقائه وأبنائه وأحفاده".
وأضافت: "هو يحب أن يحاط بأسرته وأصدقائه وهم يسردون القصص وينخرطون في محادثات ممتعة".
وولد بيريز في 27 مايو/ آيار 1909، في ولاية تاتشيرا الغربية حيث كان يساعد والديه بالفعل وهو في الخامسة من عمره في حصاد محصول قصب السكر والقهوة.
كشخص بالغ، يتولى مهمة حل النزاعات على الأراضي في المدينة التي كان يعيش فيها.
ظل بيريز متزوجا لمدة 60 عاما حتى توفيت زوجته إديوفينا ديل روزاريو جارسيا في عام 1997. وأنجبا 11 طفلا معا.
لبيريز 41 حفيدا و18 من أبناء الأحفاد و 12 من أبناء أبناء الأحفاد.