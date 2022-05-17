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https://arabic.sputniknews.com/20220517/فنلندا-والسويد-تتقدمان-بطلب-الانضمام-للناتو-يوم-الأربعاء-1062356932.html
فنلندا والسويد تتقدمان بطلب الانضمام للناتو يوم الأربعاء
فنلندا والسويد تتقدمان بطلب الانضمام للناتو يوم الأربعاء
أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون أن بلادها وفنلندا ستتقدمان بطلبات الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" معا، اليوم الأربعاء، في مقر الحلف العسكري... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T15:40+0000
2022-05-17T15:40+0000
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الناتو
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جاء هذا في تصريحات أدلت بها أندرسون اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، بحسب "فرانس برس".وقالت رئيسة الوزراء السويدية: "أنا سعيدة باتخاذنا نفس المسار، وبإمكاننا أن نفعل هذا معا".يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف رئيسة الوزراء السويدية والرئيس الفنلندي لمناقشة قضية الانضمام للناتو.وقال البيت الأبيض إنهم سيناقشون طلبات البلدين للانضمام إلى تحالف الدفاع المشترك، وكذلك الأمن الأوروبي على نطاق واسع.وحظيت طلبات "الدول المحايدة منذ فترة طويلة"، بالانضمام إلى الناتو بالثناء على نطاق واسع داخل الحلف، على الرغم من أن تركيا أبدت تحفظات.ومن المقرر أن يعقد الاجتماع قبل أن يغادر بايدن واشنطن في رحلة تستغرق أربعة أيام إلى كوريا الجنوبية واليابان.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أشار في وقت سابق اليوم، إلى أن حلف الناتو قد يسعى للتحرك شرقا من خلال أراضي فنلندا والسويد. وقال لافروف: "ستعرف موسكو أي بقعة من أراضي السويد وفنلندا سيستخدمها الناتو، وبناءً على ذلك، سوف نستخلص النتائج".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/وكالة-أردوغان-سكب-الماء-البارد-على-حرارة-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-1062352949.html
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السويد, فنلندا, الناتو

فنلندا والسويد تتقدمان بطلب الانضمام للناتو يوم الأربعاء

15:40 GMT 17.05.2022
© REUTERS / POOLاجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022
اجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© REUTERS / POOL
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أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون أن بلادها وفنلندا ستتقدمان بطلبات الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" معا، اليوم الأربعاء، في مقر الحلف العسكري ببروكسل.
جاء هذا في تصريحات أدلت بها أندرسون اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، بحسب "فرانس برس".
رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
وكالة: أردوغان "سكب الماء البارد" على حرارة انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"
14:24 GMT
وقالت رئيسة الوزراء السويدية: "أنا سعيدة باتخاذنا نفس المسار، وبإمكاننا أن نفعل هذا معا".
يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف رئيسة الوزراء السويدية والرئيس الفنلندي لمناقشة قضية الانضمام للناتو.
وقال البيت الأبيض إنهم سيناقشون طلبات البلدين للانضمام إلى تحالف الدفاع المشترك، وكذلك الأمن الأوروبي على نطاق واسع.
وحظيت طلبات "الدول المحايدة منذ فترة طويلة"، بالانضمام إلى الناتو بالثناء على نطاق واسع داخل الحلف، على الرغم من أن تركيا أبدت تحفظات.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع قبل أن يغادر بايدن واشنطن في رحلة تستغرق أربعة أيام إلى كوريا الجنوبية واليابان.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أشار في وقت سابق اليوم، إلى أن حلف الناتو قد يسعى للتحرك شرقا من خلال أراضي فنلندا والسويد. وقال لافروف: "ستعرف موسكو أي بقعة من أراضي السويد وفنلندا سيستخدمها الناتو، وبناءً على ذلك، سوف نستخلص النتائج".
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