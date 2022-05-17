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https://arabic.sputniknews.com/20220517/قرقاش-مستقبل-الإمارات-يبدو-مشرقا-بعد-انتخاب-محمد-بن-زايد-رئيسا-للدولة-1062324794.html
قرقاش: مستقبل الإمارات يبدو مشرقا بعد انتخاب محمد بن زايد رئيسا للدولة
قرقاش: مستقبل الإمارات يبدو مشرقا بعد انتخاب محمد بن زايد رئيسا للدولة
وصف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش الرئيس الإماراتي الجديد الشيخ محمد بن زايد بـ"القائد الإقليمي الذي له سجل حافل من الإنجازات". 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T07:44+0000
2022-05-17T07:44+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر" "بانتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات أصبحت الدولة تتطلع نحو المستقبل بثقة"، مؤكدا أنه "رؤية ملهمة لبلادنا".وأضاف: "مستقبل الإمارات يبدو مشرقاً، بينما نمضي قدما"، متابعا: "بينما نواصل تكريم ذكرى الشيخ خليفة بن زايد، بعد انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، في انتقال دستوري ومنظم للسلطة، تتطلع الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل بثقة وعزيمة".وأعلن المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات السبع، السبت الماضي، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا السبت، في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قرقاش: مستقبل الإمارات يبدو مشرقا بعد انتخاب محمد بن زايد رئيسا للدولة

07:44 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / Money SHARMAولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / Money SHARMA
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وصف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش الرئيس الإماراتي الجديد الشيخ محمد بن زايد بـ"القائد الإقليمي الذي له سجل حافل من الإنجازات".
وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر" "بانتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات أصبحت الدولة تتطلع نحو المستقبل بثقة"، مؤكدا أنه "رؤية ملهمة لبلادنا".
وأضاف: "مستقبل الإمارات يبدو مشرقاً، بينما نمضي قدما"، متابعا: "بينما نواصل تكريم ذكرى الشيخ خليفة بن زايد، بعد انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، في انتقال دستوري ومنظم للسلطة، تتطلع الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل بثقة وعزيمة".
وأعلن المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات السبع، السبت الماضي، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا السبت، في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي - سبوتنيك عربي
الشيخ محمد بن زايد... القائد القوي
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15 مايو, 10:51 GMT
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