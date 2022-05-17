قرقاش: مستقبل الإمارات يبدو مشرقا بعد انتخاب محمد بن زايد رئيسا للدولة
© AFP 2022 / Money SHARMAولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
© AFP 2022 / Money SHARMA
وصف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش الرئيس الإماراتي الجديد الشيخ محمد بن زايد بـ"القائد الإقليمي الذي له سجل حافل من الإنجازات".
وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر" "بانتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات أصبحت الدولة تتطلع نحو المستقبل بثقة"، مؤكدا أنه "رؤية ملهمة لبلادنا".
President Shaikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan is a regional leader with a proven and remarkable record of achievements as well as an inspirational vision for our country. As we move forward the future looks bright for the UAE. pic.twitter.com/CBkrydELh3— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 17, 2022
وأضاف: "مستقبل الإمارات يبدو مشرقاً، بينما نمضي قدما"، متابعا: "بينما نواصل تكريم ذكرى الشيخ خليفة بن زايد، بعد انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، في انتقال دستوري ومنظم للسلطة، تتطلع الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل بثقة وعزيمة".
As we continue to honor the memory of Shaikh Khalifa bin Zayed, following the election of Shaikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan as President in an orderly and constitutional transition, the UAE looks towards the future with confidence and determination. pic.twitter.com/aalioHpCBZ— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 17, 2022
وأعلن المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات السبع، السبت الماضي، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا السبت، في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
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15 مايو, 10:51 GMT