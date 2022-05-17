https://arabic.sputniknews.com/20220517/قطعة-من-الخشب-تتحول-إلى-تحفة-فنية-فيديو-1062359472.html
قطعة من الخشب تتحول إلى تحفة فنية... فيديو
قطعة من الخشب تتحول إلى تحفة فنية... فيديو
يظهر مقطع فيديو كيف أبدع نجار ماهر بتصميم تحفة فنية من قطعة خشب. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T16:42+0000
2022-05-17T16:42+0000
2022-05-17T16:42+0000
العالم
نادي الفيديو
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ومن خلال الفيديو الذي نشر على يوتيوب، يظهر كيف يمكن أن يتجلى الإبداع في تحويل قطعة خام من الخشب إلى طاولة شاي خشبية جميلة.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102354/87/1023548735_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_3633f0a608006fcda69ecfa8ace73fee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
قطعة من الخشب تتحول إلى تحفة فنية... فيديو
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يظهر مقطع فيديو كيف أبدع نجار ماهر بتصميم تحفة فنية من قطعة خشب.
ومن خلال الفيديو الذي نشر على يوتيوب، يظهر كيف يمكن أن يتجلى الإبداع في تحويل قطعة خام من الخشب إلى طاولة شاي خشبية جميلة.