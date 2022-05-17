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قطعة من الخشب تتحول إلى تحفة فنية... فيديو
قطعة من الخشب تتحول إلى تحفة فنية... فيديو
يظهر مقطع فيديو كيف أبدع نجار ماهر بتصميم تحفة فنية من قطعة خشب. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T16:42+0000
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ومن خلال الفيديو الذي نشر على يوتيوب، يظهر كيف يمكن أن يتجلى الإبداع في تحويل قطعة خام من الخشب إلى طاولة شاي خشبية جميلة.
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العالم, نادي الفيديو

قطعة من الخشب تتحول إلى تحفة فنية... فيديو

16:42 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amirأقدم حرفة يدوية في صيدا اللبنانية
أقدم حرفة يدوية في صيدا اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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يظهر مقطع فيديو كيف أبدع نجار ماهر بتصميم تحفة فنية من قطعة خشب.
ومن خلال الفيديو الذي نشر على يوتيوب، يظهر كيف يمكن أن يتجلى الإبداع في تحويل قطعة خام من الخشب إلى طاولة شاي خشبية جميلة.
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