https://arabic.sputniknews.com/20220517/لافروف-أوكرانيا-مادة-مستهلكة-بالنسبة-للغرب-1062330116.html
لافروف: أوكرانيا "مادة مستهلكة" بالنسبة للغرب
لافروف: أوكرانيا "مادة مستهلكة" بالنسبة للغرب
قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا عبارة عن "مادة مستهلكة" بالنسبة للغرب في الحرب مع روسيا. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T09:34+0000
2022-05-17T09:34+0000
2022-05-17T09:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062092581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c55b790ea7fcea3ea28e01694462ea0.jpg
وأضاف: "لا أحد يحتاج إلى أوكرانيا. أوكرانيا هي "مادة مستهلكة " في حرب شاملة هجينة مع روسيا بالنسبة للغرب. الآن لا أحد لديه أي شكوك حول هذا الموضوع. يتم الإعلان عن هذا علنا من قبل جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يقول علنا أن "النصر في هذه الحرب يجب أن يتحقق في ساحة المعركة"، والبريطانيون والأمريكيون والرؤساء ورؤساء الوزراء يعلنون أنه "ليس لدينا الحق في السماح لروسيا بالفوز، تجب هزيمة روسيا".وأضاف: "أي أنهم أعلنوا الحرب، ليس بين أوكرانيا وروسيا، ولكن بين الغرب وروسيا. وأصبحت أوكرانيا بالفعل "مادة مستهلكة"، كما تعلمون، هناك بالفعل تعبير شعبي بأن "الغرب مستعد للقتال حتى آخر أوكراني".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/لافروف-الجميع-سيشعر-بعواقب-الحرب-الهجينة-على-روسيا-1062222774.html
https://arabic.sputniknews.com/20220517/لافروف-حلف-الناتو-انتهك-بشكل-صارخ-التزامه-بعدم-تعزيز-أمنه-على-حساب-الآخرين-1062326764.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062092581_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_c3529d7f7676bbc1238d65a69e25dff0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف: أوكرانيا "مادة مستهلكة" بالنسبة للغرب
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا عبارة عن "مادة مستهلكة" بالنسبة للغرب في الحرب مع روسيا.
وأضاف: "لا أحد يحتاج إلى أوكرانيا. أوكرانيا هي "مادة مستهلكة " في حرب شاملة هجينة مع روسيا بالنسبة للغرب. الآن لا أحد لديه أي شكوك حول هذا الموضوع. يتم الإعلان عن هذا علنا من قبل جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يقول علنا أن "النصر في هذه الحرب يجب أن يتحقق في ساحة المعركة"، والبريطانيون والأمريكيون والرؤساء ورؤساء الوزراء يعلنون أنه "ليس لدينا الحق في السماح لروسيا بالفوز، تجب هزيمة روسيا".
وأضاف: "أي أنهم أعلنوا الحرب، ليس بين أوكرانيا وروسيا، ولكن بين الغرب وروسيا. وأصبحت أوكرانيا بالفعل "مادة مستهلكة"، كما تعلمون، هناك بالفعل تعبير شعبي بأن "الغرب مستعد للقتال حتى آخر أوكراني".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.