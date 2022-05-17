عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220517/لافروف-الناتو-قد-يتجه-شرقا-من-خلال-أراضي-فنلندا-والسويد-1062330009.html
لافروف: الناتو قد يتجه شرقا من خلال أراضي فنلندا والسويد
لافروف: الناتو قد يتجه شرقا من خلال أراضي فنلندا والسويد
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى أن حلف الناتو قد يسعى للتحرك شرقا من خلال أراضي فنلندا والسويد. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T09:37+0000
2022-05-17T09:37+0000
العالم
روسيا
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060014361_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_5d3db6bd62800c245161ae07a8092214.jpg
وقال لافروف: "ستعرف موسكو أي بقعة من أراضي السويد وفنلندا سيستخدمها الناتو، وبناءً على ذلك، سوف نستخلص النتائج".من جهة ثانية، نوه وزير الخارجية إلى أنه "لا أحد يحتاج أوكرانيا، أوكرانيا مادة قابلة للاستهلاك في حرب شاملة مع روسيا؛ أوكرانيا ليست مستقلة، حتى لو اعتقدوا ذلك في كييف"، منوها أن "لدى روسيا معلومات تفيد بأن المفاوضين الأوكرانيين "تقودهم" واشنطن ولندن".وفيما يتعلق بالدبلوماسيين الروس الذي عادوا إلى البلاد، أوضح لافروف "الدبلوماسيون الروس الذين عادوا من دول غير صديقة يعملون حاليا في مناطق أخرى"، مضيفا "ستعمل روسيا، بعد طرد دبلوماسييها من الغرب، على زيادة تشكيل البعثات الدبلوماسية في أفريقيا وآسيا، وإعادة تشكيل الجهاز المركزي لوزارة الخارجية".وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية الدولية، قال وزير الخارجية فقدت ألمانيا مع ظهور شولتز آخر علامات الاستقلال"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن أولويات روسيا "ليست معادية للغرب، بل هي لصالح التنمية المتسارعة مع تلك البلدان التي تحترم مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/لافروف-حلف-الناتو-انتهك-بشكل-صارخ-التزامه-بعدم-تعزيز-أمنه-على-حساب-الآخرين-1062326764.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060014361_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f84828ea36dc988604b5a6f9e48c8c12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: الناتو قد يتجه شرقا من خلال أراضي فنلندا والسويد

09:37 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى أن حلف الناتو قد يسعى للتحرك شرقا من خلال أراضي فنلندا والسويد.
وقال لافروف: "ستعرف موسكو أي بقعة من أراضي السويد وفنلندا سيستخدمها الناتو، وبناءً على ذلك، سوف نستخلص النتائج".
من جهة ثانية، نوه وزير الخارجية إلى أنه "لا أحد يحتاج أوكرانيا، أوكرانيا مادة قابلة للاستهلاك في حرب شاملة مع روسيا؛ أوكرانيا ليست مستقلة، حتى لو اعتقدوا ذلك في كييف"، منوها أن "لدى روسيا معلومات تفيد بأن المفاوضين الأوكرانيين "تقودهم" واشنطن ولندن".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لافروف: حلف الناتو انتهك بشكل صارخ التزامه بعدم تعزيز أمنه على حساب الآخرين
08:39 GMT
وفيما يتعلق بالدبلوماسيين الروس الذي عادوا إلى البلاد، أوضح لافروف "الدبلوماسيون الروس الذين عادوا من دول غير صديقة يعملون حاليا في مناطق أخرى"، مضيفا "ستعمل روسيا، بعد طرد دبلوماسييها من الغرب، على زيادة تشكيل البعثات الدبلوماسية في أفريقيا وآسيا، وإعادة تشكيل الجهاز المركزي لوزارة الخارجية".
وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية الدولية، قال وزير الخارجية فقدت ألمانيا مع ظهور شولتز آخر علامات الاستقلال"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن أولويات روسيا "ليست معادية للغرب، بل هي لصالح التنمية المتسارعة مع تلك البلدان التي تحترم مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала