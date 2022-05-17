https://arabic.sputniknews.com/20220517/لافروف-حلف-الناتو-انتهك-بشكل-صارخ-التزامه-بعدم-تعزيز-أمنه-على-حساب-الآخرين-1062326764.html

لافروف: حلف الناتو انتهك بشكل صارخ التزامه بعدم تعزيز أمنه على حساب الآخرين

لافروف: حلف الناتو انتهك بشكل صارخ التزامه بعدم تعزيز أمنه على حساب الآخرين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الناتو بقيادة الولايات المتحدة التي أخضعت الغرب بأكمله، انتهك بشكل صارخ الالتزام بعدم تعزيز أمنه... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T08:39+0000

2022-05-17T08:39+0000

2022-05-17T08:39+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال لافروف متحدثا خلال الماراثون التعليمي الاتحادي "نيو هورايزونز": "إن زملاءنا في الناتو، تحت قيادة الولايات المتحدة، الذين أخضعوا الغرب بأكمله، أصبح من الواضح الآن للجميع، أنهم قد انتهكوا بشكل صارخ التزاماتهم بعدم تعزيز أمنهم على حساب الآخرين، وعدم السماح لأي منظمة أخرى، بمراكز قيادية، من أن تملي إرادتها على البقية".وأضاف لافروف أن "نتيجة مثل هذا الخط الغربي كانت التوسع غير المقيد لحلف شمال الأطلسي إلى الشرق".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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