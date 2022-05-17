https://arabic.sputniknews.com/20220517/ليبيا-باشاغا-وأعضاء-في-حكومته-يغادرون-طرابلس-بعد-ساعات-من-وصولهم-حقنا-للدماء-1062324052.html
ليبيا... باشاغا وأعضاء في حكومته يغادرون طرابلس بعد ساعات من وصولهم "حقنا للدماء"
ليبيا... باشاغا وأعضاء في حكومته يغادرون طرابلس بعد ساعات من وصولهم "حقنا للدماء"
قال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية إن رئيس الوزراء فتحي باشاغا غادر طرابلس، اليوم الثلاثاء، بعد وصوله إليها أمس. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T07:21+0000
2022-05-17T07:21+0000
2022-05-17T07:21+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وحسب بيان المكتب الإعلامي الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن رئيس الوزراء وصل أمس وعدد من أعضاء الحكومة إلى طرابلس.وتابع البيان أن باشاغا والوزراء غادروا "حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون".وتوجهت الحكومة بالشكر للأجهزة الأمنية على حفظها لسلامة المدنيين، كما توجهت بالشكر إلى مدينة طرابلس على حفاوة الاستقبال.خلال الفترة الماضية كان باشاغا يمارس نشاطاته كرئيس للحكومة الليبية، في ظل خلاف وعدم تمكن من السيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس بسبب رفض الدبيبة الاعتراف بحكومته، واستمراره على رأس حكومة موازية.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
ليبيا... باشاغا وأعضاء في حكومته يغادرون طرابلس بعد ساعات من وصولهم "حقنا للدماء"
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قال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية إن رئيس الوزراء فتحي باشاغا غادر طرابلس، اليوم الثلاثاء، بعد وصوله إليها أمس.
وحسب بيان المكتب الإعلامي الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن رئيس الوزراء وصل أمس وعدد من أعضاء الحكومة إلى طرابلس.
وتابع البيان أن باشاغا والوزراء غادروا "حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون".
وتوجهت الحكومة بالشكر للأجهزة الأمنية على حفظها لسلامة المدنيين، كما توجهت بالشكر إلى مدينة طرابلس على حفاوة الاستقبال.
خلال الفترة الماضية كان باشاغا يمارس نشاطاته كرئيس للحكومة الليبية، في ظل خلاف وعدم تمكن من السيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس بسبب رفض الدبيبة الاعتراف بحكومته، واستمراره على رأس حكومة موازية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية ا
لمنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.