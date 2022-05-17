https://arabic.sputniknews.com/20220517/ليفربول-ينعش-آماله-بفوز-مثير-على-ساوثهامبتون-فيديو-1062369539.html
ليفربول ينعش آماله بفوز مثير على ساوثهامبتون... فيديو
ليفربول ينعش آماله بفوز مثير على ساوثهامبتون... فيديو
حقق ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، فوزا صعبا على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الـ 37 من الدورس الإنجليزي، لينعش آماله في إحراز اللقب. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T21:11+0000
2022-05-17T21:11+0000
2022-05-17T21:11+0000
رياضة
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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سجل ناثان ريدموند هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة (13).ثم رد ليفربول بهدفين لكل من تاكومي مينامينو في الدقيقة (27) وجويل ماتيب في الدقيقة (67).وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة وراء المتصدر مانشستر سيتي، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول ينعش آماله بفوز مثير على ساوثهامبتون... فيديو
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حقق ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، فوزا صعبا على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الـ 37 من الدورس الإنجليزي، لينعش آماله في إحراز اللقب.
سجل ناثان ريدموند هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة (13).
ثم رد ليفربول
بهدفين لكل من تاكومي مينامينو في الدقيقة (27) وجويل ماتيب في الدقيقة (67).
وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة وراء المتصدر مانشستر سيتي
، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.
فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.