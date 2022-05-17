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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/ماكرون-فرنسا-ستلبي-كافة-احتياجات-أوكرانيا-من-المعدات-الدفاعية-وستزيد-عدد-شحنات-الأسلحة-1062361479.html
ماكرون: فرنسا ستلبي كافة احتياجات أوكرانيا من المعدات الدفاعية وستزيد عدد شحنات الأسلحة
ماكرون: فرنسا ستلبي كافة احتياجات أوكرانيا من المعدات الدفاعية وستزيد عدد شحنات الأسلحة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن فرنسا ستلبي كافة احتياجات أوكرانيا من المعدات... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T18:21+0000
2022-05-17T18:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" في بيان أن ماكرون أكد لزيلينسكي "عزمه على الاستجابة لجميع طلبات الدعم التي أعربت عنها أوكرانيا، ولا سيما فيما يتعلق بالمعدات الدفاعية والوقود والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي والمالي".وشدد ماكرون أيضا على أن "شحنات الأسلحة من قبل فرنسا ستستمر وستزداد كثافتها في الأيام والأسابيع المقبلة".وأبلغ ماكرون زيلينسكي، أن "طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيتم دراسته أثناء انعقاد المجلس الأوروبي في يونيو/ تموز المقبل"، معتبرا أن "أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية".وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية دمرت عن طريق صواريخ كالبير شحنات أسلحة غريبة في منطقة لفوف غربي أوكرانيا، والتي كانت معدة للشحن إلى دونباس.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمرت صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى، بجانب محطة سكة حديد ستاريتشي في منطقة لفوف، تشكيلات أفراد الاحتياط الأكرانية وكذلك شحنات الأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعدة للشحن إلى دونباس".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/صواريخ-كالبير-الروسية-تدمر-شحنات-أسلحة-أمريكية-وغربية-قبل-إرسالها-إلى-دونباس-1062337123.html
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العالم

ماكرون: فرنسا ستلبي كافة احتياجات أوكرانيا من المعدات الدفاعية وستزيد عدد شحنات الأسلحة

18:21 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن فرنسا ستلبي كافة احتياجات أوكرانيا من المعدات الدفاعية، وذلك لمواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" في بيان أن ماكرون أكد لزيلينسكي "عزمه على الاستجابة لجميع طلبات الدعم التي أعربت عنها أوكرانيا، ولا سيما فيما يتعلق بالمعدات الدفاعية والوقود والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي والمالي".
وشدد ماكرون أيضا على أن "شحنات الأسلحة من قبل فرنسا ستستمر وستزداد كثافتها في الأيام والأسابيع المقبلة".
وأبلغ ماكرون زيلينسكي، أن "طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيتم دراسته أثناء انعقاد المجلس الأوروبي في يونيو/ تموز المقبل"، معتبرا أن "أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية".
صاروخ سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
صواريخ "كالبير" الروسية تدمر شحنات أسلحة أمريكية وغربية قبل إرسالها إلى دونباس
12:52 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية دمرت عن طريق صواريخ كالبير شحنات أسلحة غريبة في منطقة لفوف غربي أوكرانيا، والتي كانت معدة للشحن إلى دونباس.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمرت صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى، بجانب محطة سكة حديد ستاريتشي في منطقة لفوف، تشكيلات أفراد الاحتياط الأكرانية وكذلك شحنات الأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعدة للشحن إلى دونباس".
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