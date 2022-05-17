https://arabic.sputniknews.com/20220517/ما-هي-العين-الحمراء-وكيف-يتم-علاجها-1062369647.html
ما هي العين الحمراء وكيف يتم علاج أعراضها؟
ما هي العين الحمراء وكيف يتم علاج أعراضها؟
يعاني بعض الناس في أوقات معينة من تغيرات في العين يعرف بـ "العين الحمراء" وهي حالة مرضية تحدث نتيجة حدوث عدوى ويمكن أن يؤدي إهمالها لمضاعفات خطيرة. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T21:19+0000
2022-05-17T21:19+0000
2022-05-17T21:20+0000
منوعات
الصحة
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وتكون العين الحمراء إحدى أعراض مشكلة في العين يرافقها حكة وإفرازات وآلام مع زيادة في إفراز الدموع، حسبما يقول تقرير لموقع "هيلث لاين"، الذي أوضح أن هذا المرض له 3 أنوع:ولكي يتم تشخيص العين الحمراء يقوم الأطباء بإجراء بعض الفحوصات التي تشمل:ولكي يتم علاج العين الحمراء بعد الفحص يتم تحديد طريقة العلاج التي يمكن أن تكون بإحدى الطرق التي تشمل استخدام المضادات الحيوية أو استخدام الأدوية المضادة للعدوى الفيروسية، أو اللجوء لاستخدام مضادات الهيستامين في حالة تهيج العين بسبب الحساسية.
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منوعات, الصحة
ما هي العين الحمراء وكيف يتم علاج أعراضها؟
21:19 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 21:20 GMT 17.05.2022) تابعنا عبر
يعاني بعض الناس في أوقات معينة من تغيرات في العين يعرف بـ "العين الحمراء" وهي حالة مرضية تحدث نتيجة حدوث عدوى ويمكن أن يؤدي إهمالها لمضاعفات خطيرة.
وتكون العين الحمراء إحدى أعراض مشكلة في العين يرافقها حكة وإفرازات وآلام مع زيادة في إفراز الدموع، حسبما يقول تقرير
لموقع "هيلث لاين"، الذي أوضح أن هذا المرض له 3 أنوع:
النوع الأول: العين الجرثومية وتحدث بسبب العدوى سواء كانت فيروسية أو بكتيرية.
النوع الثاني: العين التحسسية وتحدث نتيجة التعرض لمواد مهيجة
للعين مثل حبوب اللقاح أو الأتربة.
النوع الثالث: العين الكيميائية وتحدث نتيجة التعرض لمواد كيميائية مثل تلك المستخدمة في الشامبو أو الكلور المستخدم في حمامات السباحة.
ولكي يتم تشخيص العين الحمراء يقوم الأطباء بإجراء بعض الفحوصات التي تشمل:
اختبار نظر للتعرف على مدى تأثيرها على العين.
الفحص الخارجي لأنسجة العين باستخدام الضوء.
الفحص الداخلي للعين وفحص الإفرازات
ولكي يتم علاج العين الحمراء بعد الفحص يتم تحديد طريقة العلاج التي يمكن أن تكون بإحدى الطرق التي تشمل استخدام المضادات الحيوية أو استخدام الأدوية المضادة للعدوى الفيروسية
، أو اللجوء لاستخدام مضادات الهيستامين في حالة تهيج العين بسبب الحساسية.