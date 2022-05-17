عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220517/مدفيديف-روسيا-لن-تسمح-بنشوب-حرب-عالمية-ثالثة-وردها-سيكون-فائق-القوة-حال-تعرضها-لهجوم-1062363399.html
مدفيديف: روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة وردها سيكون فائق القوة حال تعرضها لهجوم
مدفيديف: روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة وردها سيكون فائق القوة حال تعرضها لهجوم
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن روسيا إذا ما هوجمت، فإن... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T18:28+0000
2022-05-17T18:28+0000
روسيا
مجلس الأمن القومي الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060446175_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_ca075f7da0b943fe7464e01270515732.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على تطبيق تليغرام: "ترسانة الأسلحة الحديثة والموثوقة والفعالة تهدئ طموحات أولئك الذين، مستعدون لنشوب حرب عالمية ثالثة بأيديهم وأيدي الآخرين. نحن لن نسمح بمثل هذا الموقف. لكننا مضطرون للتذكير باستمرار أنه في حالة وقوع هجوم على بلدنا، فإننا قادرون على الرد الفوري وفائق القوة، وقادرون على صد أي عدوان يهدد دولتنا".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/مدفيديف-إعلان-الناتو-أنه-لم-يعد-مرتبطا-معنا-بأي-اتفاقات-يعني-احتمال-إرسال-أسلحة-نووية-إلى-دول-جديدة-1061850196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060446175_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_808b9c1477d757988b0674d203d66083.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجلس الأمن القومي الروسي

مدفيديف: روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة وردها سيكون فائق القوة حال تعرضها لهجوم

18:28 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukin / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن روسيا إذا ما هوجمت، فإن ردها سيكون فائق القوة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على تطبيق تليغرام: "ترسانة الأسلحة الحديثة والموثوقة والفعالة تهدئ طموحات أولئك الذين، مستعدون لنشوب حرب عالمية ثالثة بأيديهم وأيدي الآخرين. نحن لن نسمح بمثل هذا الموقف. لكننا مضطرون للتذكير باستمرار أنه في حالة وقوع هجوم على بلدنا، فإننا قادرون على الرد الفوري وفائق القوة، وقادرون على صد أي عدوان يهدد دولتنا".
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مدفيديف: إعلان الناتو أنه لم يعد مرتبطا معنا بأي اتفاقات يعني احتمال إرسال أسلحة نووية إلى دول جديدة
4 مايو, 15:42 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала