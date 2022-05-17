https://arabic.sputniknews.com/20220517/مدفيديف-روسيا-لن-تسمح-بنشوب-حرب-عالمية-ثالثة-وردها-سيكون-فائق-القوة-حال-تعرضها-لهجوم-1062363399.html

مدفيديف: روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة وردها سيكون فائق القوة حال تعرضها لهجوم

مدفيديف: روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة وردها سيكون فائق القوة حال تعرضها لهجوم

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن روسيا إذا ما هوجمت، فإن... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T18:28+0000

2022-05-17T18:28+0000

2022-05-17T18:28+0000

روسيا

مجلس الأمن القومي الروسي

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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على تطبيق تليغرام: "ترسانة الأسلحة الحديثة والموثوقة والفعالة تهدئ طموحات أولئك الذين، مستعدون لنشوب حرب عالمية ثالثة بأيديهم وأيدي الآخرين. نحن لن نسمح بمثل هذا الموقف. لكننا مضطرون للتذكير باستمرار أنه في حالة وقوع هجوم على بلدنا، فإننا قادرون على الرد الفوري وفائق القوة، وقادرون على صد أي عدوان يهدد دولتنا".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/مدفيديف-إعلان-الناتو-أنه-لم-يعد-مرتبطا-معنا-بأي-اتفاقات-يعني-احتمال-إرسال-أسلحة-نووية-إلى-دول-جديدة-1061850196.html

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روسيا, مجلس الأمن القومي الروسي