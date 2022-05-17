https://arabic.sputniknews.com/20220517/مراسل-سبوتنيك-حزب-الله-وتحالف-14-آذار-يخسران-الأغلبية-في-مجلس-النواب-اللبناني-1062327947.html
مراسل "سبوتنيك": حزب الله وتحالف 14 آذار يخسران الأغلبية في مجلس النواب اللبناني
مراسل "سبوتنيك": حزب الله وتحالف 14 آذار يخسران الأغلبية في مجلس النواب اللبناني
أفاد مراسلنا في لبنان، بأن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في لبنان، أسفرت عن خسارة "حزب الله"، ومنافسه تحالف 14 آذار، الأغلبية في مجلس النواب، بينما... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T09:06+0000
2022-05-17T09:06+0000
2022-05-17T09:06+0000
أخبار لبنان
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بيروت -سبوتنيك. ووفقا للبيانات الرسمية التي أعلن عنها وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، فإن مجلس النواب اللبناني سيتكون من 128 نائبا فازوا في الانتخابات الحالية.وتنافست في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، وتنتهي ولاية عون، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وجرت الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
مراسل "سبوتنيك": حزب الله وتحالف 14 آذار يخسران الأغلبية في مجلس النواب اللبناني
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أفاد مراسلنا في لبنان، بأن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في لبنان، أسفرت عن خسارة "حزب الله"، ومنافسه تحالف 14 آذار، الأغلبية في مجلس النواب، بينما أصبحت الأغلبية تعتمد على كتلة المستقلين والمجتمع المدني.
بيروت -سبوتنيك. ووفقا للبيانات الرسمية التي أعلن عنها وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، فإن مجلس النواب اللبناني سيتكون من 128 نائبا فازوا في الانتخابات الحالية.
وتنافست في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
وتجري الانتخابات البرلمانية
في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، وتنتهي ولاية عون، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وجرت الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".