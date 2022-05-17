عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220517/مسؤول-أردني-الهدف-من-الحفريات-في-نفق-أم-قيس-هو-تأهيله-لاستقبال-السائحين-1062331719.html
مسؤول أردني: الهدف من الحفريات في نفق أم قيس هو تأهيله لاستقبال السائحين
مسؤول أردني: الهدف من الحفريات في نفق أم قيس هو تأهيله لاستقبال السائحين
أكد عميد كلية السياحة والفندقة بجامعة اليرموك ورئيس الفريق الأثري الذي يقوم بعمليات الحفر في نفق أم قيس، عاطف الشياب، أن هذه الحفريات تستهدف تأهيل النفق... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T10:31+0000
2022-05-17T10:31+0000
أخبار الأردن
العثور على آثار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103217/66/1032176606_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_16a64f824ee1444dee20fef59ac7565c.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة عمون الأردنية، قال الشياب: "الهدف من إجراء مثل هذه الحفريات هو تأهيل هذا النفق ليصبح جاهزا لاستقبال الزوار، وتقديمه بطريقة علمية منسجمة مع بقية أجزاء مدينه أم قيس الأثرية".وأوضح الشياب أنه يرأس فريقا أثريا من جامعة اليرموك، بدأ اليوم الثلاثاء، أعمال الحفريات العلمية المنظمة في نفق أم قيس الأثري المركزي، الذي يقع تحت المعبد الهلنستي في مركز المدينة وإلى الشمال من شارع الديكومانوس.وبخصوص ما سيقوم به الفريق أوضح الشياب أنه سيقوم بعمل "دراسة معمارية تحليلية لهذا النفق لمعرفة طبيعته ووظيفته المعمارية والفترة الزمنية التي بني فيها، وذلك من خلال الرسومات والمخططات والصور، حيث سيقدم هذا المشروع معلومات أثرية ومعمارية وتاريخية جديدة عن هذا النفق الهام، مع وضع تفسير علمي لهذا النفق ومعرفة علاقته بباقي الانفاق الأخرى والتي تم الكشف عنها في مدينة أم قيس الأثرية سابقا، ومقارنة ذلك مع الأنفاق الموجودة في مدن الديكابولوس الأخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/الآثار-الأردنية-تعلن-فتح-تحقيق-في-تشويه-أعمدة-جرش-1061975842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103217/66/1032176606_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_6e5d64f3659620063a6d34d9c8efb949.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العثور على آثار

مسؤول أردني: الهدف من الحفريات في نفق أم قيس هو تأهيله لاستقبال السائحين

10:31 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Alexander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورالمدينة الأثرية التاريخية - البتراء في الأردن
المدينة الأثرية التاريخية - البتراء في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Alexander Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد عميد كلية السياحة والفندقة بجامعة اليرموك ورئيس الفريق الأثري الذي يقوم بعمليات الحفر في نفق أم قيس، عاطف الشياب، أن هذه الحفريات تستهدف تأهيل النفق لاستقبال السائحين.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة عمون الأردنية، قال الشياب: "الهدف من إجراء مثل هذه الحفريات هو تأهيل هذا النفق ليصبح جاهزا لاستقبال الزوار، وتقديمه بطريقة علمية منسجمة مع بقية أجزاء مدينه أم قيس الأثرية".
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
الآثار الأردنية تعلن فتح تحقيق في تشويه "أعمدة جرش"
8 مايو, 08:03 GMT
وأوضح الشياب أنه يرأس فريقا أثريا من جامعة اليرموك، بدأ اليوم الثلاثاء، أعمال الحفريات العلمية المنظمة في نفق أم قيس الأثري المركزي، الذي يقع تحت المعبد الهلنستي في مركز المدينة وإلى الشمال من شارع الديكومانوس.

وأوضح المسؤول الأردني أن هذا الموسم سيشهد "الكشف عن امتدادات واتجاهات هذا النفق ومعرفة طبيعته والبقايا الأثرية الموجودة فيه والتعرف على طبيعته من الناحية الوظيفية، والوصول الى أهم التقنيات التي استخدمت في عمليات حفره، إضافة الى معرفة طبيعة المواد المستخدمة في القصارة وتحديد امتدادات هذا النفق وأبعاده".

وبخصوص ما سيقوم به الفريق أوضح الشياب أنه سيقوم بعمل "دراسة معمارية تحليلية لهذا النفق لمعرفة طبيعته ووظيفته المعمارية والفترة الزمنية التي بني فيها، وذلك من خلال الرسومات والمخططات والصور، حيث سيقدم هذا المشروع معلومات أثرية ومعمارية وتاريخية جديدة عن هذا النفق الهام، مع وضع تفسير علمي لهذا النفق ومعرفة علاقته بباقي الانفاق الأخرى والتي تم الكشف عنها في مدينة أم قيس الأثرية سابقا، ومقارنة ذلك مع الأنفاق الموجودة في مدن الديكابولوس الأخرى".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала