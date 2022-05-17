https://arabic.sputniknews.com/20220517/مسؤول-أردني-الهدف-من-الحفريات-في-نفق-أم-قيس-هو-تأهيله-لاستقبال-السائحين-1062331719.html
مسؤول أردني: الهدف من الحفريات في نفق أم قيس هو تأهيله لاستقبال السائحين
مسؤول أردني: الهدف من الحفريات في نفق أم قيس هو تأهيله لاستقبال السائحين
أكد عميد كلية السياحة والفندقة بجامعة اليرموك ورئيس الفريق الأثري الذي يقوم بعمليات الحفر في نفق أم قيس، عاطف الشياب، أن هذه الحفريات تستهدف تأهيل النفق... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T10:31+0000
2022-05-17T10:31+0000
2022-05-17T10:31+0000
أخبار الأردن
العثور على آثار
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة عمون الأردنية، قال الشياب: "الهدف من إجراء مثل هذه الحفريات هو تأهيل هذا النفق ليصبح جاهزا لاستقبال الزوار، وتقديمه بطريقة علمية منسجمة مع بقية أجزاء مدينه أم قيس الأثرية".وأوضح الشياب أنه يرأس فريقا أثريا من جامعة اليرموك، بدأ اليوم الثلاثاء، أعمال الحفريات العلمية المنظمة في نفق أم قيس الأثري المركزي، الذي يقع تحت المعبد الهلنستي في مركز المدينة وإلى الشمال من شارع الديكومانوس.وبخصوص ما سيقوم به الفريق أوضح الشياب أنه سيقوم بعمل "دراسة معمارية تحليلية لهذا النفق لمعرفة طبيعته ووظيفته المعمارية والفترة الزمنية التي بني فيها، وذلك من خلال الرسومات والمخططات والصور، حيث سيقدم هذا المشروع معلومات أثرية ومعمارية وتاريخية جديدة عن هذا النفق الهام، مع وضع تفسير علمي لهذا النفق ومعرفة علاقته بباقي الانفاق الأخرى والتي تم الكشف عنها في مدينة أم قيس الأثرية سابقا، ومقارنة ذلك مع الأنفاق الموجودة في مدن الديكابولوس الأخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/الآثار-الأردنية-تعلن-فتح-تحقيق-في-تشويه-أعمدة-جرش-1061975842.html
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أخبار الأردن, العثور على آثار
مسؤول أردني: الهدف من الحفريات في نفق أم قيس هو تأهيله لاستقبال السائحين
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أكد عميد كلية السياحة والفندقة بجامعة اليرموك ورئيس الفريق الأثري الذي يقوم بعمليات الحفر في نفق أم قيس، عاطف الشياب، أن هذه الحفريات تستهدف تأهيل النفق لاستقبال السائحين.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة عمون
الأردنية، قال الشياب: "الهدف من إجراء مثل هذه الحفريات هو تأهيل هذا النفق ليصبح جاهزا لاستقبال الزوار، وتقديمه بطريقة علمية منسجمة مع بقية أجزاء مدينه أم قيس الأثرية".
وأوضح الشياب أنه يرأس فريقا أثريا من جامعة اليرموك، بدأ اليوم الثلاثاء، أعمال الحفريات العلمية المنظمة في نفق أم قيس الأثري المركزي، الذي يقع تحت المعبد الهلنستي في مركز المدينة وإلى الشمال من شارع الديكومانوس.
وأوضح المسؤول الأردني أن هذا الموسم سيشهد "الكشف عن امتدادات واتجاهات هذا النفق ومعرفة طبيعته والبقايا الأثرية الموجودة فيه والتعرف على طبيعته من الناحية الوظيفية، والوصول الى أهم التقنيات التي استخدمت في عمليات حفره، إضافة الى معرفة طبيعة المواد المستخدمة في القصارة وتحديد امتدادات هذا النفق وأبعاده".
وبخصوص ما سيقوم به الفريق أوضح الشياب أنه سيقوم بعمل "دراسة معمارية تحليلية لهذا النفق لمعرفة طبيعته ووظيفته المعمارية والفترة الزمنية التي بني فيها، وذلك من خلال الرسومات والمخططات والصور، حيث سيقدم هذا المشروع معلومات أثرية ومعمارية وتاريخية جديدة عن هذا النفق الهام، مع وضع تفسير علمي لهذا النفق ومعرفة علاقته بباقي الانفاق الأخرى والتي تم الكشف عنها في مدينة أم قيس الأثرية سابقا، ومقارنة ذلك مع الأنفاق الموجودة في مدن الديكابولوس الأخرى".