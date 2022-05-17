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https://arabic.sputniknews.com/20220517/مشاركة-لبنانية-حاشدة-بمسيرة-الفوج-الخالد-في-موسكو-1062321526.html
لبنانيون يشاركون بمسيرة "الفوج الخالد" في موسكو...صور
لبنانيون يشاركون بمسيرة "الفوج الخالد" في موسكو...صور
شاركت الجالية اللبنانية في مسيرة "الفوج الخالد" المركزية التي أقيمت في العاصمة موسكو، وذلك بمناسبة ذكرى الحرب الوطنية العظمى وعيد النصر على النازية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T04:37+0000
2022-05-17T04:41+0000
روسيا
عيد النصر
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وانطلقت المسيرة المركزية من وسط موسكو وقدر عدد المشاركين فيها أكثر من مليون شخص حيث وصلت إلى ​الساحة الحمراء​.كما شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمسيرة حاملًا صورة والده الذي شارك في الحرب الشعبية العظمى ضد ألمانيا النازية.وكان للجالية اللبنانية حضور لافت، حيث دعت "جمعية البيت اللبناني" في موسكو اللبنانيين للمشاركة في هذا الحدث الهام.ورفع اللبنانيون خلال المسيرة الأعلام اللبنانية وشعارات داعمة لروسيا وموقفها في الحرب العالمية الثانية وأثار ذلك اهتمام الكثير من المواطنين الروس المشاركين بالحدث.يذكر أن "فوج الخالدين" هي حملة شعبية دولية تنظم في روسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق بمناسبة عيد النصر 9 أيار، ويسير المشاركون فيها حاملين صورًا لأقاربهم الذين قاتلوا في جبهات الحرب الوطنية العظمى بين 1941و 1945، كما أنهم يسجلون روايات عن بطولات آبائهم وأجدادهم على موقع الحملة الإلكتروني.
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روسيا, عيد النصر

لبنانيون يشاركون بمسيرة "الفوج الخالد" في موسكو...صور

04:37 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 04:41 GMT 17.05.2022)
© Photoمشاركة لبنانية في وسط موسكو بمسيرة "الفوج الخالد"
مشاركة لبنانية في وسط موسكو بمسيرة الفوج الخالد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Photo
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شاركت الجالية اللبنانية في مسيرة "الفوج الخالد" المركزية التي أقيمت في العاصمة موسكو، وذلك بمناسبة ذكرى الحرب الوطنية العظمى وعيد النصر على النازية.
وانطلقت المسيرة المركزية من وسط موسكو وقدر عدد المشاركين فيها أكثر من مليون شخص حيث وصلت إلى ​الساحة الحمراء​.
© Photoمشاركة لبنانية في وسط موسكو بمسيرة "الفوج الخالد"
مشاركة لبنانية في وسط موسكو بمسيرة الفوج الخالد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
مشاركة لبنانية في وسط موسكو بمسيرة "الفوج الخالد"
© Photo
كما شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمسيرة حاملًا صورة والده الذي شارك في الحرب الشعبية العظمى ضد ألمانيا النازية.
وكان للجالية اللبنانية حضور لافت، حيث دعت "جمعية البيت اللبناني" في موسكو اللبنانيين للمشاركة في هذا الحدث الهام.
ورفع اللبنانيون خلال المسيرة الأعلام اللبنانية وشعارات داعمة لروسيا وموقفها في الحرب العالمية الثانية وأثار ذلك اهتمام الكثير من المواطنين الروس المشاركين بالحدث.
© Photoمشاركة لبنانية في وسط موسكو بمسيرة "الفوج الخالد"
مشاركة لبنانية في وسط موسكو بمسيرة الفوج الخالد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
مشاركة لبنانية في وسط موسكو بمسيرة "الفوج الخالد"
© Photo
يذكر أن "فوج الخالدين" هي حملة شعبية دولية تنظم في روسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق بمناسبة عيد النصر 9 أيار، ويسير المشاركون فيها حاملين صورًا لأقاربهم الذين قاتلوا في جبهات الحرب الوطنية العظمى بين 1941و 1945، كما أنهم يسجلون روايات عن بطولات آبائهم وأجدادهم على موقع الحملة الإلكتروني.
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