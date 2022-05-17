https://arabic.sputniknews.com/20220517/مصدر-لـسبوتنيك-حزب-الله-يرشح-نبيه-بري-لرئاسة-مجلس-النواب-اللبناني-1062333763.html
مصدر لـ"سبوتنيك": حزب الله يرشح نبيه بري لرئاسة مجلس النواب اللبناني
مصدر لـ"سبوتنيك": حزب الله يرشح نبيه بري لرئاسة مجلس النواب اللبناني
أكد مصدر في "حزب الله" اللبناني لوكالة "سبوتنيك"، أن الحزب سيرشح رئيس حركة أمل، نبيه بري، لرئاسة مجلس النواب اللبناني. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T10:59+0000
2022-05-17T10:59+0000
2022-05-17T10:59+0000
لبنان
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بيروت- سبوتنيك. وقال مصدر في الحزب لسبوتنيك: "مرشحنا لرئاسة المجلس النيابي هو نبيه بري".وأفاد مراسلنا في لبنان، بأن حركة أمل بقيادة بري، فازت بـ 15 مقعدا في البرلمان الجديد، موضحا أن الحزب وحركة أمل، تمكنا من الفوز بكل التمثيل الشيعي الذي يضم 27 مقعدا في البرلمان اللبناني.وبحسب مراسلنا، فإن تحالف 8 آذار، المكون من حزب الله وحركة أمل، فاز في المجمل بـ62 مقعدا داخل البرلمان، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية.وشهد لبنان يوم الأحد الماضي، الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية ضمت 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
مصدر لـ"سبوتنيك": حزب الله يرشح نبيه بري لرئاسة مجلس النواب اللبناني
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أكد مصدر في "حزب الله" اللبناني لوكالة "سبوتنيك"، أن الحزب سيرشح رئيس حركة أمل، نبيه بري، لرئاسة مجلس النواب اللبناني.
بيروت- سبوتنيك. وقال مصدر في الحزب لسبوتنيك: "مرشحنا لرئاسة المجلس النيابي هو نبيه بري".
وأفاد مراسلنا في لبنان، بأن حركة أمل بقيادة بري، فازت بـ 15 مقعدا في البرلمان الجديد، موضحا أن الحزب وحركة أمل، تمكنا من الفوز بكل التمثيل الشيعي الذي يضم 27 مقعدا في البرلمان اللبناني.
وبحسب مراسلنا، فإن تحالف 8 آذار، المكون من حزب الله وحركة أمل، فاز في المجمل بـ62 مقعدا داخل البرلمان، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية.
وشهد لبنان يوم الأحد الماضي، الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، انتخابات برلمانية
في جميع أنحائه، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية ضمت 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
وتجري الانتخابات البرلمانية
في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.