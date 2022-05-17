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مصر.. أسرة مبارك تصدر بيانا مساء اليوم
مصر.. أسرة مبارك تصدر بيانا مساء اليوم
قالت أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إنها ستصدر مساء اليوم الثلاثاء، بيانا حول ما سمته "الاختتام الناجح" للإجراءات القضائية الدولية بحقهم. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T13:56+0000
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جاء ذلك في تغريدة لعلاء النجل الأكبر لمبارك، الذي أطاحت ثورة شعبية بحكمه مطلع عام 2011، بعد 30 عاما قضاها رئيسا للبلاد.وقال علاء بالعربية والإنجليزية: "أسرة الرئيس مبارك تصدر بياناً اليوم الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة حول الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بهم".وتوفي مبارك في فبراير/شباط 2020، عن عمر ناهز 92 عاما.وكان آخر ظهور لعلاء رفقة شقيقه جمال صباح اليوم الثلاثاء، في أبو ظبي، يقدمان التعزية للرئيس الإماراتي الجديد محمد بن زايد في وفاة سابقه الشيخ خليفة بن زايد.وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلن الادعاء العام السويسري الإفراج عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) من أموال أسرة مبارك كانت مجمدة في بنوك البلاد، مغلقا بذلك تحقيق استمر نحو 11 عاما في شبهات تتعلق بغسل الأموال مرتبطة بأوساط الرئيس المصري الراحل.ووقتها قال الادعاء السويسري في بيان: "في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة".وكانت سويسرا قد أفرجت في مرحلة مبكرة من القضية عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) من أموال أسرة مبارك.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/علاء-مبارك-يعيد-نشر-بيان-رده-على-تسريبات-بشأن-حساباته-السرية-في-سويسرا-1059082836.html
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مصر.. أسرة مبارك تصدر بيانا مساء اليوم

13:56 GMT 17.05.2022
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattahالرئيس المصري السابق حسني مبارك في الوسط مع ولديه علاء (اليسار) وجمال (اليمين) في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة
الرئيس المصري السابق حسني مبارك في الوسط مع ولديه علاء (اليسار) وجمال (اليمين) في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattah
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قالت أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إنها ستصدر مساء اليوم الثلاثاء، بيانا حول ما سمته "الاختتام الناجح" للإجراءات القضائية الدولية بحقهم.
جاء ذلك في تغريدة لعلاء النجل الأكبر لمبارك، الذي أطاحت ثورة شعبية بحكمه مطلع عام 2011، بعد 30 عاما قضاها رئيسا للبلاد.
وقال علاء بالعربية والإنجليزية: "أسرة الرئيس مبارك تصدر بياناً اليوم الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة حول الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بهم".
وتوفي مبارك في فبراير/شباط 2020، عن عمر ناهز 92 عاما.
وكان آخر ظهور لعلاء رفقة شقيقه جمال صباح اليوم الثلاثاء، في أبو ظبي، يقدمان التعزية للرئيس الإماراتي الجديد محمد بن زايد في وفاة سابقه الشيخ خليفة بن زايد.
وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلن الادعاء العام السويسري الإفراج عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) من أموال أسرة مبارك كانت مجمدة في بنوك البلاد، مغلقا بذلك تحقيق استمر نحو 11 عاما في شبهات تتعلق بغسل الأموال مرتبطة بأوساط الرئيس المصري الراحل.
علاء وجمال مبارك في جنازة والدهما الرئيس المصري محمد حسني مبارك، القاهرة، 26 فبراير/ شباط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
علاء مبارك يعيد نشر بيان رده على تسريبات بشأن حساباته السرية في سويسرا
24 فبراير, 07:51 GMT
ووقتها قال الادعاء السويسري في بيان: "في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة".
وكانت سويسرا قد أفرجت في مرحلة مبكرة من القضية عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) من أموال أسرة مبارك.
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