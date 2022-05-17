مصر.. أسرة مبارك تصدر بيانا مساء اليوم
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattahالرئيس المصري السابق حسني مبارك في الوسط مع ولديه علاء (اليسار) وجمال (اليمين) في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattah
قالت أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إنها ستصدر مساء اليوم الثلاثاء، بيانا حول ما سمته "الاختتام الناجح" للإجراءات القضائية الدولية بحقهم.
جاء ذلك في تغريدة لعلاء النجل الأكبر لمبارك، الذي أطاحت ثورة شعبية بحكمه مطلع عام 2011، بعد 30 عاما قضاها رئيسا للبلاد.
وقال علاء بالعربية والإنجليزية: "أسرة الرئيس مبارك تصدر بياناً اليوم الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة حول الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بهم".
أسرة الرئيس مبارك تصدر بياناً اليوم الساعة ٧:٠٠ مساءاً بتوقيت القاهرة حول الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بهم.— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 17, 2022
Family of President Mubarak to issue a statement on the successful conclusion of all their international judicial proceedings tonight 19:00 CET. pic.twitter.com/MpCgHFRTJa
وتوفي مبارك في فبراير/شباط 2020، عن عمر ناهز 92 عاما.
وكان آخر ظهور لعلاء رفقة شقيقه جمال صباح اليوم الثلاثاء، في أبو ظبي، يقدمان التعزية للرئيس الإماراتي الجديد محمد بن زايد في وفاة سابقه الشيخ خليفة بن زايد.
كعادته دائما وف كل المناسبات وكل ظهور ا. جمال مبارك خلف شقيقه الأكبر ا. علاء مبارك هكذا تعلم من والديه الأصول واحترام الكبير— عاطف حمد (@Atif_isaa) May 17, 2022
آل مبارك فى دولة الإمارات العربية لتقديم واجب العزاءللشيخ #محمد_بن_زايد_آل_نهيان في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ #خليفة_بن_زايد الله يرحمه
عظم الله اجركم pic.twitter.com/SYfd0Qt8xV
وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلن الادعاء العام السويسري الإفراج عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) من أموال أسرة مبارك كانت مجمدة في بنوك البلاد، مغلقا بذلك تحقيق استمر نحو 11 عاما في شبهات تتعلق بغسل الأموال مرتبطة بأوساط الرئيس المصري الراحل.
24 فبراير, 07:51 GMT
ووقتها قال الادعاء السويسري في بيان: "في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة".
وكانت سويسرا قد أفرجت في مرحلة مبكرة من القضية عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) من أموال أسرة مبارك.