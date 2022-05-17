https://arabic.sputniknews.com/20220517/مصمم-فستان-مونرو-قرار-السماح-لـ-كيم-كارداشيان-بارتدائه-كان-خطأ-فادحا-1062332410.html
مصمم فستان "مونرو": قرار السماح لـ"كيم كارداشيان" بارتدائه كان "خطأ فادحا"
مصمم فستان "مونرو": قرار السماح لـ"كيم كارداشيان" بارتدائه كان "خطأ فادحا"
انتقد المصمم الشهير بوب ماكي، الذي رسم التصميم الأصلي لفستان مارلين مونرو، قرار السماح لكيم كارداشيان بارتدائه مؤخرا في حفل "ميت غالا". 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T10:49+0000
2022-05-17T10:49+0000
2022-05-17T10:49+0000
العالم
مارلين مونرو
كيم كارداشيان
فستان
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ووصف ماكي، 82 عاما، قرار السماح لكارداشيان، 41 عاما، بارتداء تصميم الفستان الأسطوري الملقب باسم "Mr. Happy Birthday"، بأنه "مثير للقلق'' ، مصرا على أنه "لا ينبغي أن يراه أي شخص آخر"، بحسب "ديلي ميل".وأوضح سبب انتقاده، بعد ستة عقود من رسم مخطط التصميم الأصلي، أن "(مارلين) إلهة. إلهة مجنونة، لكنها إلهة. كانت رائعة"، لذلك "اعتقدت أنه كان خطأ فادحا"، لأن الفستان قد صمم من أجلها فقط ولذلك لا يجب أن يراه الناس على أي شخص آخر.وكان ماكي يبلغ من العمر 23 عامًا فقط عندما رسم التصميم الأصلي للفستان أثناء عمله كمساعد لأسطورة الموضة جان لويس، الذي ابتكر الثوب خصيصًا لمونرو لارتدائه عندما قامت بالغناء في حفل عيد ميلاد الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي في 19 مايو/ أيار 1962.بالإضافة إلى الإصرار على أن مونرو كانت الشخص الوحيد الذي كان يجب أن يرتدي الفستان على الإطلاق، أثار ماكي أيضا مخاوف بشأن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالثوب الأسطوري خلال حفل Met Gala.وانضم ماكي إلى قائمة طويلة من مؤرخي الموضة وخبراء الأزياء الذين شجبوا قرار السماح بإخراج تلك القطعة الثمينة من مخزنها المحفوظ بعناية، وكانت إحدى هؤلاء المنتقدين الكاتبة ميشيل مورغان، التي كتبت العديد من الكتب عن حياة مونرو، وانتقدت القرار بالسماح بارتداء الفستان الساحر مرة أخرى في بيئة السجادة الحمراء، قائلة إنه يمكن أن يتلف الفستان من خلال "العرق'' و"الماكياج''.ويحمل هذا الفستان الرقم القياسي لأغلى فستان تم بيعه في المزاد، حيث بيع في عام 2016، مقابل 4.8 مليون دولار، بحسب مجلة "فوغ".
https://arabic.sputniknews.com/20220503/كيم-كارداشيان-تتألق-بفستان-مارلين-مونرو-في-حفل-ميتا-غالا-1061812676.html
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العالم, مارلين مونرو, كيم كارداشيان, فستان
مصمم فستان "مونرو": قرار السماح لـ"كيم كارداشيان" بارتدائه كان "خطأ فادحا"
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انتقد المصمم الشهير بوب ماكي، الذي رسم التصميم الأصلي لفستان مارلين مونرو، قرار السماح لكيم كارداشيان بارتدائه مؤخرا في حفل "ميت غالا".
ووصف ماكي، 82 عاما، قرار السماح لكارداشيان، 41 عاما، بارتداء تصميم الفستان الأسطوري الملقب باسم "Mr. Happy Birthday"، بأنه "مثير للقلق'' ، مصرا على أنه "لا ينبغي أن يراه أي شخص آخر"، بحسب "ديلي ميل
".
وأوضح سبب انتقاده، بعد ستة عقود من رسم مخطط التصميم الأصلي، أن "(مارلين) إلهة. إلهة مجنونة، لكنها إلهة. كانت رائعة"، لذلك "اعتقدت أنه كان خطأ فادحا"، لأن الفستان قد صمم من أجلها فقط ولذلك لا يجب أن يراه الناس على أي شخص آخر.
وكان ماكي يبلغ من العمر 23 عامًا فقط عندما رسم التصميم الأصلي للفستان أثناء عمله كمساعد لأسطورة الموضة جان لويس، الذي ابتكر الثوب خصيصًا لمونرو لارتدائه عندما قامت بالغناء في حفل عيد ميلاد الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي في 19 مايو/ أيار 1962.
بالإضافة إلى الإصرار على أن مونرو كانت الشخص الوحيد الذي كان يجب أن يرتدي الفستان على الإطلاق، أثار ماكي أيضا مخاوف بشأن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالثوب الأسطوري خلال حفل Met Gala.
وانضم ماكي إلى قائمة طويلة من مؤرخي الموضة وخبراء الأزياء الذين شجبوا قرار السماح بإخراج تلك القطعة الثمينة من مخزنها المحفوظ بعناية، وكانت إحدى هؤلاء المنتقدين الكاتبة ميشيل مورغان، التي كتبت العديد من الكتب عن حياة مونرو، وانتقدت القرار بالسماح بارتداء الفستان الساحر مرة أخرى في بيئة السجادة الحمراء، قائلة إنه يمكن أن يتلف الفستان من خلال "العرق'' و"الماكياج''.
ويحمل هذا الفستان الرقم القياسي لأغلى فستان تم بيعه في المزاد، حيث بيع في عام 2016، مقابل 4.8 مليون دولار، بحسب مجلة "فوغ".