https://arabic.sputniknews.com/20220517/مقتل-لاعب-كرة-قدم-مغربي-بطريقة-مأساوية-أمام-عائلته-فيديو-1062370639.html
مقتل لاعب كرة قدم مغربي بطريقة مأساوية أمام عائلته... فيديو
مقتل لاعب كرة قدم مغربي بطريقة مأساوية أمام عائلته... فيديو
لقى لاعب نادي فيتيس الهولندي السابق المغربي مراد لمرابط، مصرعه في جزيرة مايوركا الإسبانية خلال قضاء عطلته رفقة أسرته. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T21:54+0000
2022-05-17T21:54+0000
2022-05-17T21:54+0000
منوعات
مجتمع
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وحسب موقع "moroccoworldnews"، كان اللاعب المغربي يقضي إجازة في بلدة سانتا بونسا الواقعة داخل جزيرة مايوركا في إسبانيا، مع زوجته وأطفاله.وأقدم اللاعب على القفز من جرف ضخم يبلغ ارتفاعه 35 مترا إلى الماء، ولكنه اصطدم بالصخور قبل الوصول للماء، مما أدى إلى وفاته في الحال.وتمت الواقعة أمام أبنائه وزوجته التي كانت تقوم بتوثيق القفزة بمقطع فيديو، حيث ظهرت عليها علامات الصدمة والحزن.كما أظهر الفيديو، وهو يسقط بسرعة عالية، وأسفله صخور حادة وخشنة، قبل أن يصطدم بالمياه مطلقاً صرخة مرعبة.وحرص نادي فيتيس الهولندي على تقدم التعازي في وفاة لاعبه السابق مراد لمرابط صاحب الـ31 عاما، وذلك عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع
مقتل لاعب كرة قدم مغربي بطريقة مأساوية أمام عائلته... فيديو
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لقى لاعب نادي فيتيس الهولندي السابق المغربي مراد لمرابط، مصرعه في جزيرة مايوركا الإسبانية خلال قضاء عطلته رفقة أسرته.
وحسب موقع "moroccoworldnews"
، كان اللاعب المغربي يقضي إجازة في بلدة سانتا بونسا الواقعة داخل جزيرة مايوركا في إسبانيا، مع زوجته وأطفاله.
وأقدم اللاعب على القفز من جرف ضخم يبلغ ارتفاعه 35 مترا إلى الماء، ولكنه اصطدم بالصخور قبل الوصول للماء، مما أدى إلى وفاته في الحال.
وتمت الواقعة أمام أبنائه وزوجته التي كانت تقوم بتوثيق القفزة بمقطع فيديو، حيث ظهرت عليها علامات الصدمة والحزن.
كما أظهر الفيديو، وهو يسقط بسرعة عالية، وأسفله صخور حادة وخشنة، قبل أن يصطدم بالمياه مطلقاً صرخة مرعبة.
وحرص نادي فيتيس الهولندي على تقدم التعازي في وفاة لاعبه السابق مراد لمرابط صاحب الـ31 عاما، وذلك عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.