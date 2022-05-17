مقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا... صور وفيديو
© Sputnik . Mohamed Al-Najmمقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا
© Sputnik . Mohamed Al-Najm
قتل 4 جنود من الجيش العربي السوري في هجومين إرهابيين منفصلين في محافظة درعا، فيما أصيب اثنين آخرين في هجوم ثالث.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا باستشهاد اثنين من عناصر الجيش العربي السوري جراء إطلاق النار عليهما، مساء اليوم الثلاثاء، من قبل مسلحين مجهولين قرب جسر صيدا بريف درعا الشرقي.
وأوضح أنه في وقت سابق من فجر اليوم تم تفجير عبوة ناسفة في حي المنشية بدرعا البلد جنوب المدينة مما أدى إلى استشهاد عنصرين من القوات الرديفة للجيش السوري فيما تم تفجير عبوة ناسفة أخرى بسيارة خاصة قرب سوق الرحمة القديم بمحيط داور ساحة بصرى جنوب مدينة درعا.
© Sputnik . Mohamed Al-Najmمقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا
مقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا
© Sputnik . Mohamed Al-Najm
وأضاف أن التفجير الثاني أدى إلى إصابة شخصين بجروح بليغة كانا داخل السيارة أحدهما من القوات الرديفة للجيش السوري وتم إسعافهما إلى إحدى مشافي المدينة.
© Sputnik . Mohamed Al-Najmمقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا
مقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا
© Sputnik . Mohamed Al-Najm
وتعاملت فرق الإطفاء بفوج درعا مع الحريق الناجم عن التفجير وقامت بإخماده فيما عملت الجهات المختصة على قطع الطرق المؤدية إلى موقع التفجير والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة والكشف عن ملابسات التفجير.
© Sputnik . Mohamed Al-Najmمقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا
مقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا
© Sputnik . Mohamed Al-Najm
وقامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بسبر المنطقة والتأكد من عدم وجود عبوات أخرى في المكان.
بالتوازي تواصل الجهات المختصة السورية إجراءاتها بالإفراج عن دفعات جديدة من الموقوفين من محافظة درعا والمشمولين بمرسوم العفو الرئاسي، بإشراف المحافظين بهدف عودة هؤلاء إلى أسرهم وأعمالهم وحياتهم الطبيعية.
ولا زالت تشهد محافظة درعا حالات اعتداء متكررة على عناصر ومركبات الجيش السوري والقوات الأمنية، إضافة إلى زرع عبوات متفجرة على أطراف الطرق والساحات العامة في المدن والبلدات، في وقت تعود المحافظة إلى حياتها الطبيعية تدريجيا بعد حالة من الأمن والاستقرار التي تحققت بعد المصالحات والتسويات التي جرت عام 2018 برعاية روسية ولاقت ارتياحا واسعا من أهالي المحافظة.