https://arabic.sputniknews.com/20220517/ميدان-أوكرانيا-درس-تكتيكي-هام-للجيش-الروسي-1062352192.html
"ميدان أوكرانيا" درس تكتيكي هام للجيش الروسي
"ميدان أوكرانيا" درس تكتيكي هام للجيش الروسي
كشفت وسائل إعلام روسية عن تحولات وتحديثات كبيرة شملت التكتيكات القتالية والعسكرية التابعة للجيش الروسي في أوكرنيا. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T13:49+0000
2022-05-17T13:49+0000
2022-05-17T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وذكر تقرير لقناة "زيفزدا" الروسية أن التكتيكات العسكرية الروسية الجديدة بنيت على الخبرات القتالية التي تم الحصول عليها في ميادين القتال بأوكرانيا.وتعد عملية إنزال الفرقة الروسية الخاصة على مطار غاستوميل القريب من العاصمة كييف من التكتيكات الأهم بحيث باتت تدرس للجنود والأفراد في المدارس العسكرية الروسية، بالإضافة إلى تطبيق هذه التكتيكات خلال المناورات والتدريبات العسكرية المختلفة، حيث يقوم سيناريو عملية غاستوميل على إنزال عناصر من القوات الخاصة من مروحيات "مي 8" بغطاء ناري مباشر من مروحيات "صياد الليل" مع تنسيق وتفاعل بين مختلف القوات العسكرية المشاركة في العملية. كما تقوم القيادة العسكرية الروسية بتحديث تكتيكات الهجوم والدفاع العسكري وفقا للتقارير الصادرة من ضباط الميدان في أوكرانيا، حيث تقوم القيادة بتحليل الأخطاء والصعوبات ومحاولة تحديثها لكي تصبح أكثر ملاءمة للجنود على أرض الميدان بالتنسيق مع الوحدات البرية والمركبات العسكرية المختلفة. كما عملت بعض الألويات العسكرية على محاكاة هجوم لعدو على الجيش الروسي باستخدام تقنيات عسكرية حديثة أبرزها الطائرات المسيرة، حيث تقوم القيادة العسكرية الروسية على توجيه قواتها على كيفية التصرف في هكذا حالات مفاجئة وتعليمهم على تكتيكات رد الهجوم والدفاع في الظروف الصعبة واتخاذ القرار المناسب لضرب العدو وأهدافه.كما كان لحرب العصابات وتكتيكاتها التفصيلية حصة كبيرة وباتت دروس إضافية تفرضها المدارس العسكرية الروسية على جنودها وبدأت القوات الروسية بتطبيق تكتيكات حرب العصابات في المناورات والتدريبات العسكرية الأخيرة لإضافة عنصر مهارات الحركة والتمويه وسرعة الدينامية للعناصر المقاتلة على الميدان، بالإضافة إلى تعليم الأفراد على كيفية إبطال مفعول الألغام المضادة للدبابات والأفراد.كما تقوم القوات الفضائية والجوية الروسية على التنسيق والاتصال مع القوات البرية لنقل الصورة والمعلومات المتعلقة بالميدان لكشف العدو وأهدافه وقواعده للحد من الخسائر خلال التقدم العسكري، بالإضافة إلى التنسيق مع سلاح المدفعية والإشارة خلال المناورات والتدريبات العسكرية للوصول إلى جهوزية عسكرية تامة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"ميدان أوكرانيا" درس تكتيكي هام للجيش الروسي
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام روسية عن تحولات وتحديثات كبيرة شملت التكتيكات القتالية والعسكرية التابعة للجيش الروسي في أوكرنيا.
وذكر تقرير لقناة "زيفزدا" الروسية
أن التكتيكات العسكرية الروسية الجديدة بنيت على الخبرات القتالية التي تم الحصول عليها في ميادين القتال بأوكرانيا.
وتعد عملية إنزال الفرقة الروسية الخاصة على مطار غاستوميل القريب من العاصمة كييف من التكتيكات الأهم بحيث باتت تدرس للجنود والأفراد في المدارس العسكرية الروسية، بالإضافة إلى تطبيق هذه التكتيكات خلال المناورات والتدريبات العسكرية المختلفة، حيث يقوم سيناريو عملية غاستوميل على إنزال عناصر من القوات الخاصة من مروحيات "مي 8" بغطاء ناري مباشر من مروحيات "صياد الليل" مع تنسيق وتفاعل بين مختلف القوات العسكرية المشاركة في العملية.
كما تقوم القيادة العسكرية الروسية بتحديث تكتيكات الهجوم والدفاع العسكري وفقا للتقارير الصادرة من ضباط الميدان في أوكرانيا، حيث تقوم القيادة بتحليل الأخطاء والصعوبات ومحاولة تحديثها لكي تصبح أكثر ملاءمة للجنود على أرض الميدان بالتنسيق مع الوحدات البرية والمركبات العسكرية المختلفة.
كما عملت بعض الألويات العسكرية على محاكاة هجوم لعدو على الجيش الروسي باستخدام تقنيات عسكرية حديثة أبرزها الطائرات المسيرة، حيث تقوم القيادة العسكرية الروسية على توجيه قواتها على كيفية التصرف في هكذا حالات مفاجئة وتعليمهم على تكتيكات رد الهجوم والدفاع في الظروف الصعبة واتخاذ القرار المناسب لضرب العدو وأهدافه.
كما كان لحرب العصابات وتكتيكاتها التفصيلية حصة كبيرة وباتت دروس إضافية تفرضها المدارس العسكرية الروسية على جنودها وبدأت القوات الروسية بتطبيق تكتيكات حرب العصابات في المناورات والتدريبات العسكرية الأخيرة لإضافة عنصر مهارات الحركة والتمويه وسرعة الدينامية للعناصر المقاتلة على الميدان، بالإضافة إلى تعليم الأفراد على كيفية إبطال مفعول الألغام المضادة للدبابات والأفراد.
كما تقوم القوات الفضائية والجوية الروسية على التنسيق والاتصال مع القوات البرية لنقل الصورة والمعلومات المتعلقة بالميدان لكشف العدو وأهدافه وقواعده للحد من الخسائر خلال التقدم العسكري، بالإضافة إلى التنسيق مع سلاح المدفعية والإشارة خلال المناورات والتدريبات العسكرية للوصول إلى جهوزية عسكرية تامة.