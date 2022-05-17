عربي
البرلمان الفنلندي يصوت لصالح انضمام البلاد لحلف الناتو
https://arabic.sputniknews.com/20220517/ميسي-الأعلى-أجرا-في-عام-2022-الثاني-ليس-كريستيانو-رونالدو-1062337865.html
ميسي الأعلى أجرا في عام 2022... الثاني ليس كريستيانو رونالدو
ميسي الأعلى أجرا في عام 2022... الثاني ليس كريستيانو رونالدو
تصدر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائمة مجلة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا في 2022. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:56+0000
2022-05-17T12:56+0000
أخبار ميسي
أخبار نادي ريال مدريد
نادي برشلونة
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1050102077_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_af8dc2764dbb58a69eca0ecd7f3ba56c.jpg
وحسب سي إن إن عربية، فقد بلغ إجمالي أرباح ميسي قبل الضرائب 130 مليون دولار. وجاء في المرتبة الثانية، ليبرون جيمس بمبلغ 121.2 مليون دولار ، وكريستيانو رونالدو في المركز الثالث بـ115 مليون دولار. وفي المركز الرابع جاء نيمار، بـ95 مليون دولار. وحقق اللاعبون الأعلى أجرا وهم 10 أشخاص حسب "فوربس" 992 مليون دولار قبل خصم الضرائب خلال العام الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1050102077_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_58182381534077f6880c4e67cef4f875.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ميسي, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, أخبار الدوري الإنجليزي

ميسي الأعلى أجرا في عام 2022... الثاني ليس كريستيانو رونالدو

12:56 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / JUAN IGNACIO RONCORONIالأرجنتيني ليونيل ميسي
الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / JUAN IGNACIO RONCORONI
تابعنا عبرTelegram
تصدر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائمة مجلة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا في 2022.
وحسب سي إن إن عربية، فقد بلغ إجمالي أرباح ميسي قبل الضرائب 130 مليون دولار.
وجاء في المرتبة الثانية، ليبرون جيمس بمبلغ 121.2 مليون دولار ، وكريستيانو رونالدو في المركز الثالث بـ115 مليون دولار.
وفي المركز الرابع جاء نيمار، بـ95 مليون دولار.
وحقق اللاعبون الأعلى أجرا وهم 10 أشخاص حسب "فوربس" 992 مليون دولار قبل خصم الضرائب خلال العام الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала