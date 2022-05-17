https://arabic.sputniknews.com/20220517/ميسي-الأعلى-أجرا-في-عام-2022-الثاني-ليس-كريستيانو-رونالدو-1062337865.html
ميسي الأعلى أجرا في عام 2022... الثاني ليس كريستيانو رونالدو
ميسي الأعلى أجرا في عام 2022... الثاني ليس كريستيانو رونالدو
تصدر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائمة مجلة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا في 2022. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:56+0000
2022-05-17T12:56+0000
2022-05-17T12:56+0000
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وحسب سي إن إن عربية، فقد بلغ إجمالي أرباح ميسي قبل الضرائب 130 مليون دولار. وجاء في المرتبة الثانية، ليبرون جيمس بمبلغ 121.2 مليون دولار ، وكريستيانو رونالدو في المركز الثالث بـ115 مليون دولار. وفي المركز الرابع جاء نيمار، بـ95 مليون دولار. وحقق اللاعبون الأعلى أجرا وهم 10 أشخاص حسب "فوربس" 992 مليون دولار قبل خصم الضرائب خلال العام الماضي.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ميسي, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, أخبار الدوري الإنجليزي
ميسي الأعلى أجرا في عام 2022... الثاني ليس كريستيانو رونالدو
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تصدر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائمة مجلة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا في 2022.
وحسب سي إن إن عربية
، فقد بلغ إجمالي أرباح ميسي قبل الضرائب 130 مليون دولار.
وجاء في المرتبة الثانية، ليبرون جيمس بمبلغ 121.2 مليون دولار ، وكريستيانو رونالدو في المركز الثالث بـ115 مليون دولار.
وفي المركز الرابع جاء نيمار، بـ95 مليون دولار.
وحقق اللاعبون الأعلى أجرا وهم 10 أشخاص حسب "فوربس" 992 مليون دولار قبل خصم الضرائب خلال العام الماضي.