https://arabic.sputniknews.com/20220517/نائب-عن-قوى-التغيير-نعيد-نهج-المعارضة-ونعمل-على-أكبر-تكتل-للضغط-بشكل-فعال-في-البرلمان-اللبناني-1062328790.html

نائب عن "قوى التغيير": نعيد نهج المعارضة ونعمل على أكبر تكتل للضغط بشكل فعال في البرلمان اللبناني

نائب عن "قوى التغيير": نعيد نهج المعارضة ونعمل على أكبر تكتل للضغط بشكل فعال في البرلمان اللبناني

اعتبر النائب المنتخب عن المقعد السني في "بيروت الثانية" عن لائحة "بيروت التغيير" إبراهيم منيمنة، اليوم الثلاثاء، أنه عندما يكون هناك كتلة تغييرية في مجلس... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T09:10+0000

2022-05-17T09:10+0000

2022-05-17T09:10+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062247734_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_beab2667704a5ded4de2cf1d960d4788.jpg

وقال منيمنة في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نرى كيف تتعاظم الكتلة، وإذا قمنا ببعض التحالفات من خارج القوى التغييرية التي هي معارضة تقليدية، من الممكن أن يكون هناك ملفات معينة نتقاطع عليها، وهذا الأمر يؤسس لمشهد معارضة جدي خصوصاً أننا لن ندخل في حكومة توافقية مثلما كان سائداً".وأضاف: "وبالتالي نحن نعيد نهج المعارضة وأعتقد أن هذه الممارسة كانت تفتقد في البلد، على الأقل سيبدأ نوع من الرقابة والمحاسبة التي كانت غائبة عن مجلس النواب لفترة طويلة وهذا بطبيعة الحال تغيير كبير في المشهد السياسي".ولفت منيمنة إلى أن "الأولوية أن نكون دائماً على قدر تطلعات الناس وأن نعمل على أكبر نوع تكتل حتى نستطيع أن نضغط بشكل فعال"، مشيراً إلى أن "التحديات كثيرة، لدينا ممارسات في مجلس النواب لم تكن ديمقراطية خارج أطر النظام الداخلي، ولدينا قدرتنا على تمرير مشاريع ولأننا لا نمتلك الأغلبية فسيكون هناك نوع من محاولة خلق تقاطعات مع كتل نيابية أخرى على مواضيع معينة".وحول إمكانية إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية، قال منيمنة: "بالتأكيد سنعمل بكل ما أوتينا من قوة بهذا الموضوع، بالدرجة الأولى الموضوع الاقتصادي ضاغط جداً وطبعاً التحدي هو أننا لن نكون في الحكومة سنكون كتلة نيابية في المعارضة، وسنحاول في السلطة سن قوانين لحماية الطبقات الفقيرة وتأمين شبكات الأمان الاجتماعي والتي هي ضرورية، وحماية هذه الفئات من الشعب اللبناني هي أولوية بالنسبة لنا".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي