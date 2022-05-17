https://arabic.sputniknews.com/20220517/نجم-ليفربول-يكشف-عن-حالة-محمد-صلاح-وإمكانية-لحاقه-بمباراة-ريال-مدريد-1062361195.html
نجم ليفربول يكشف عن حالة محمد صلاح وإمكانية لحاقه بمباراة ريال مدريد
نجم ليفربول يكشف عن حالة محمد صلاح وإمكانية لحاقه بمباراة ريال مدريد
كشف لاعب ليفربول الإنجليزي أندرو روبرتسون عن جاهزية زميله المصري في الفريق محمد صلاح للحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T17:32+0000
2022-05-17T17:32+0000
2022-05-17T17:32+0000
رياضة
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار دوري أبطال أوروبا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049123916_0:0:2483:1398_1920x0_80_0_0_d5680a3567aa7446bf6ec6527549df4b.jpg
وحسب موقع "BeSoccer"، قال روبيرتسون في حوار مع صحيفة إسبانية، إن لاعبي ليفربول يدركون قيمة ناديهم وأهمية التتويج بالبطولات.وعن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، أضاف روبرتسون أنها ستكون صعبة بالتأكيد، فهي أمام أكثر فريق نجاحًا في هذه البطولة، وسنركز على مباراة مدريد بعد الانتهاء من الدوري الإنجليزي.وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي واستبدل في الدقيقة الـ 30.وتوج ليفربول حتى الآن بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.وسيلعب ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 28 مايو/ايار على ملعب "بارك دو برينس" في فرنسا.ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره ساوثامبتون مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي وتقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/محمد-صلاح-يغيب-عن-مواجهة-ساوثهامبتون-في-الدوري-الإنجليزي-1062306380.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049123916_0:0:2483:1862_1920x0_80_0_0_16b09efa7e4eabc32c621ca71ee8a984.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار دوري أبطال أوروبا
نجم ليفربول يكشف عن حالة محمد صلاح وإمكانية لحاقه بمباراة ريال مدريد
تابعنا عبر
كشف لاعب ليفربول الإنجليزي أندرو روبرتسون عن جاهزية زميله المصري في الفريق محمد صلاح للحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
وحسب موقع "BeSoccer"
، قال روبيرتسون في حوار مع صحيفة إسبانية، إن لاعبي ليفربول يدركون قيمة ناديهم وأهمية التتويج بالبطولات.
وعن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا
، أضاف روبرتسون أنها ستكون صعبة بالتأكيد، فهي أمام أكثر فريق نجاحًا في هذه البطولة، وسنركز على مباراة مدريد بعد الانتهاء من الدوري الإنجليزي.
وبسؤاله عن جاهزية محمد صلاح
أجاب "حالة صلاح؟ هذا سؤال رائع أعتقد أنه بخير ولكن علينا أن ننتظر ونرى".
وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي واستبدل في الدقيقة الـ 30.
وتوج ليفربول حتى الآن بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.
وسيلعب ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 28 مايو/ايار على ملعب "بارك دو برينس" في فرنسا.
ويستعد فريق ليفربول
لمواجهة نظيره ساوثامبتون مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي وتقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت غرينتش.