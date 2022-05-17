واشنطن تدعوا إثيوبيا لاحترام حرية الصحافة
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASناس يحلمون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري، خلال مسيرة نظمها مسؤولون في أديس أبابا، إثيوبيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
علقت الولايات المتحدة الأمريكية على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الإثيوبية ضد صحفيين كان آخرها إلغاء تصاريح اعتماد مراسل مجلة بريطانية يعمل في البلاد.
وقالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء اعتماد وسائل إعلام وطرد مراسل مجلة "إيكونوميست" البريطانية في إثيوبيا يمكن وصفه بـ "الأمر المفزع" خاصة مع استمرار التحرش بالصحفيين في إثيوبيا.
وتابعت: "غياب حرية الصحافة يعني غياب المسؤولية"، مضيفة: "يجب حماية حرية الصحافة في إثيوبيا".
يذكر أن السلطات الإثيوبية ألغت اعتماد الصحفيين الأجانب الذين يعملون لصالح مجلة "إيكونوميست" البريطانية، الجمعة الماضي.
Where there is no free press, there is no accountability. We are dismayed by the revocation of media credentials and expulsion of @TheEconomist journalist and ongoing harassment of journalists in #Ethiopia. #FactCheck #FreePress— U.S. Embassy Addis (@USEmbassyAddis) May 17, 2022
وقال موقع "ذي إيست أفريكان" إن السلطات الإثيوبية بررت قرارها بأن مراسل المجلة فشل في الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في متابعة الأحداث إضافة إلى انتهاكه للقوانين، على حد وصفها".