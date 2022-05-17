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واشنطن تدعوا إثيوبيا لاحترام حرية الصحافة
واشنطن تدعوا إثيوبيا لاحترام حرية الصحافة
علقت الولايات المتحدة الأمريكية على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الإثيوبية ضد صحفيين كان آخرها إلغاء تصاريح اعتماد مراسل مجلة بريطانية يعمل في... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T14:50+0000
2022-05-17T14:50+0000
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أخبار إثيوبيا
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وقالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء اعتماد وسائل إعلام وطرد مراسل مجلة "إيكونوميست" البريطانية في إثيوبيا يمكن وصفه بـ "الأمر المفزع" خاصة مع استمرار التحرش بالصحفيين في إثيوبيا.يذكر أن السلطات الإثيوبية ألغت اعتماد الصحفيين الأجانب الذين يعملون لصالح مجلة "إيكونوميست" البريطانية، الجمعة الماضي.وقال موقع "ذي إيست أفريكان" إن السلطات الإثيوبية بررت قرارها بأن مراسل المجلة فشل في الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في متابعة الأحداث إضافة إلى انتهاكه للقوانين، على حد وصفها".
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العالم, أخبار إثيوبيا

واشنطن تدعوا إثيوبيا لاحترام حرية الصحافة

14:50 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASناس يحلمون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري، خلال مسيرة نظمها مسؤولون في أديس أبابا، إثيوبيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
ناس يحلمون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري، خلال مسيرة نظمها مسؤولون في أديس أبابا، إثيوبيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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علقت الولايات المتحدة الأمريكية على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الإثيوبية ضد صحفيين كان آخرها إلغاء تصاريح اعتماد مراسل مجلة بريطانية يعمل في البلاد.
وقالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء اعتماد وسائل إعلام وطرد مراسل مجلة "إيكونوميست" البريطانية في إثيوبيا يمكن وصفه بـ "الأمر المفزع" خاصة مع استمرار التحرش بالصحفيين في إثيوبيا.
وتابعت: "غياب حرية الصحافة يعني غياب المسؤولية"، مضيفة: "يجب حماية حرية الصحافة في إثيوبيا".
يذكر أن السلطات الإثيوبية ألغت اعتماد الصحفيين الأجانب الذين يعملون لصالح مجلة "إيكونوميست" البريطانية، الجمعة الماضي.
وقال موقع "ذي إيست أفريكان" إن السلطات الإثيوبية بررت قرارها بأن مراسل المجلة فشل في الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في متابعة الأحداث إضافة إلى انتهاكه للقوانين، على حد وصفها".
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