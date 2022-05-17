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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220517/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-استسلام-265-مسلحا-من-آزوفستال-1062328943.html
وزارة الدفاع الروسية تعلن استسلام 265 مسلحا من "آزوفستال"
وزارة الدفاع الروسية تعلن استسلام 265 مسلحا من "آزوفستال"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استسلام 265 مسلحا متواجدين في مصنع آزوفستال خلال 24 ساعة الماضية، بينهم 51 أصيبوا بجروح خطيرة. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T09:15+0000
2022-05-17T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الوزارة، فقد بدأ استسلام مقاتلي تنظيم "آزوف" الإرهابي والقوات الأوكرانية، المحاصرين في آزوفستال في ماريوبول، أمس الاثنين 16 مايو/أيار، حيث تم إرسال جميع المحتاجين إلى الرعاية الطبية إلى مستشفى نوفوازوفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم الثلاثاء 3 مايو/أيار، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع "كتيبة آزوف" الإرهابية اليمينية المتطرفة (المحظورة في روسيا) والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"، وذلك ردا على خرقهم نظام الصمت.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 80 مدنيا كانوا محتجزين لدى القوات الأوكرانية في منطقة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، مضيفة أن جميع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال نقلوا إلى منطقة بيزيمينوي لتقديم الرعاية الطبية والطعام لهم، مشيرة إلى أن المدنيين الراغبين في البقاء بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف تم تسليمهم للأمم المتحدة والصليب الأحمر.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الدفاع-الروسية-تعلن-نقل-جرحى-مسلحي-آزوفستال-إلى-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-للعلاج-1062301530.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية تعلن استسلام 265 مسلحا من "آزوفستال"

09:15 GMT 17.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استسلام 265 مسلحا متواجدين في مصنع آزوفستال خلال 24 ساعة الماضية، بينهم 51 أصيبوا بجروح خطيرة.
وبحسب الوزارة، فقد بدأ استسلام مقاتلي تنظيم "آزوف" الإرهابي والقوات الأوكرانية، المحاصرين في آزوفستال في ماريوبول، أمس الاثنين 16 مايو/أيار، حيث تم إرسال جميع المحتاجين إلى الرعاية الطبية إلى مستشفى نوفوازوفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم الثلاثاء 3 مايو/أيار، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع "كتيبة آزوف" الإرهابية اليمينية المتطرفة (المحظورة في روسيا) والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"، وذلك ردا على خرقهم نظام الصمت.
عسكري روسي في مدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
الدفاع الروسية تعلن نقل جرحى مسلحي "آزوفستال" إلى جمهورية دونيتسك الشعبية للعلاج
أمس, 13:10 GMT
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 80 مدنيا كانوا محتجزين لدى القوات الأوكرانية في منطقة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، مضيفة أن جميع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال نقلوا إلى منطقة بيزيمينوي لتقديم الرعاية الطبية والطعام لهم، مشيرة إلى أن المدنيين الراغبين في البقاء بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف تم تسليمهم للأمم المتحدة والصليب الأحمر.
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:37 GMT
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