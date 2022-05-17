https://arabic.sputniknews.com/20220517/وزيرة-الخارجية-الفنلندية-توقع-على-طلب-انضمام-بلادها-إلى-حلف-الناتو-1062357427.html
وزيرة الخارجية الفنلندية توقع على طلب انضمام بلادها إلى حلف "الناتو"
وزيرة الخارجية الفنلندية توقع على طلب انضمام بلادها إلى حلف "الناتو"
وقعت وزيرة الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو، اليوم الثلاثاء، على طلب انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T15:54+0000
2022-05-17T15:54+0000
2022-05-17T15:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقالت هافيستو، خلال التوقيع الذي تم بثه بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الفنلندي، إن "هذه رسالة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس) ستولتنبرغ".وسيتم تسليم الرسالة الموقعة من الوزيرة إلى السفير الفنلندي لدى الناتو كلاوس كورهونين، في مقر الناتو، والذي سيسلمها مباشرة إلى الحلف.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) تخطى حدوده الجيوسياسية وذلك بهدف التأثير على الدول المجاورة ما يستدعي رد فعل من قبلنا.واقترح الرئيس بوتين خلال كلمته ضمن افتتاح قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي منح رابطة الدول المستقلة مركز مراقب في المنظمة الإقليمية.واعتبر بوتين أن أوكرانيا شهدت تصاعدا نازيا مستمرا في السنوات الأخيرة والتي تجاهلها الغرب لربما بشكل جماعي، مشيرا إلى أن موسكو ليست لديها مشكلة أمنية مع فنلندا والسويد، لكن توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي في هذه المناطق سيؤدي إلى رد فعل عنيف.وخلص بوتين قائلا إن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مصطنع وقائم على استفزاز روسيا ليس أكثر.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/بوتين-الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-ضد-روسيا-على-حسابه-الخاص-بضغط-من-الحاكم-الأمريكي-1062338414.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزيرة الخارجية الفنلندية توقع على طلب انضمام بلادها إلى حلف "الناتو"
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وقعت وزيرة الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو، اليوم الثلاثاء، على طلب انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقالت هافيستو، خلال التوقيع الذي تم بثه بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الفنلندي، إن "هذه رسالة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس) ستولتنبرغ".
وتعرب الرسالة موجهة إلى الناتو عن اهتمام فنلندا ببدء مفاوضات العضوية.
وسيتم تسليم الرسالة الموقعة
من الوزيرة إلى السفير الفنلندي لدى الناتو كلاوس كورهونين، في مقر الناتو، والذي سيسلمها مباشرة إلى الحلف.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) تخطى حدوده الجيوسياسية وذلك بهدف التأثير على الدول المجاورة ما يستدعي رد فعل من قبلنا.
واقترح الرئيس بوتين خلال كلمته ضمن افتتاح قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي منح رابطة الدول المستقلة مركز مراقب في المنظمة الإقليمية.
وأكد بوتين أن بلاده بصدد إجراء سلسلة كاملة من التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة مع الدول التي تدخل ضمن معاهدة الأمن الجماعي في الخريف المقبل.
واعتبر بوتين أن أوكرانيا شهدت تصاعدا نازيا مستمرا في السنوات الأخيرة والتي تجاهلها الغرب لربما بشكل جماعي، مشيرا إلى أن موسكو ليست لديها مشكلة أمنية مع فنلندا والسويد، لكن توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي في هذه المناطق سيؤدي إلى رد فعل عنيف.
وخلص بوتين قائلا إن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مصطنع وقائم على استفزاز روسيا ليس أكثر.