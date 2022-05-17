https://arabic.sputniknews.com/20220517/وزير-الخارجية-القطري-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-نظيره-الأمريكي-1062321650.html
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي
أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الأحد، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T04:41+0000
2022-05-17T04:41+0000
2022-05-17T04:41+0000
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية القطري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077412_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5436fb3ee246e4c4338536ce07c74bae.jpg
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني إن الاتصال الهاتفي بين الطرفين تناول آخر تطورات الأزمة الأوكرانية-الروسية ومستجدات الأوضاع في أفغانستان إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين الدولتين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.وتسعى قطر لدعم الجهود الدولية القائمة لتوفير الظروف اللازمة لحل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/بلينكن-يدعو-إلى-إجراء-تحقيق-فوري-وموثوق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062265597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077412_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_28202eeba7f080a0f387b659f51ee017.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي, وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي
تابعنا عبر
أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الأحد، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني إن الاتصال الهاتفي بين الطرفين تناول آخر تطورات الأزمة الأوكرانية-الروسية ومستجدات الأوضاع في أفغانستان
إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين الدولتين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وتسعى قطر لدعم الجهود الدولية القائمة لتوفير الظروف اللازمة لحل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية.