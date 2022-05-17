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https://arabic.sputniknews.com/20220517/وزير-الخارجية-القطري-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-نظيره-الأمريكي-1062321650.html
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي
أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الأحد، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T04:41+0000
2022-05-17T04:41+0000
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية القطري
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وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني إن الاتصال الهاتفي بين الطرفين تناول آخر تطورات الأزمة الأوكرانية-الروسية ومستجدات الأوضاع في أفغانستان إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين الدولتين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.وتسعى قطر لدعم الجهود الدولية القائمة لتوفير الظروف اللازمة لحل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/بلينكن-يدعو-إلى-إجراء-تحقيق-فوري-وموثوق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062265597.html
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وزير الخارجية الأمريكي, وزير الخارجية القطري

وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي

04:41 GMT 17.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الأحد، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني إن الاتصال الهاتفي بين الطرفين تناول آخر تطورات الأزمة الأوكرانية-الروسية ومستجدات الأوضاع في أفغانستان إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين الدولتين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
بلينكن يدعو إلى إجراء تحقيق "فوري وموثوق" في مقتل شيرين أبو عاقلة
15 مايو, 15:23 GMT
وتسعى قطر لدعم الجهود الدولية القائمة لتوفير الظروف اللازمة لحل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية.
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