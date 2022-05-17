https://arabic.sputniknews.com/20220517/وسائل-إعلام-تركية-بوتين-تلقى-دعوة-من-أردوغان-لزيارة-تركيا-خلال-أيام-1062325369.html
وسائل إعلام تركية: بوتين تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا خلال أيام
وسائل إعلام تركية: بوتين تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا خلال أيام
أكدت وسائل إعلام تركية أنه من المتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في الأيام المقبلة، وقد تلقى الرئيس الروسي دعوة من نظيره التركي رجب طيب... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T08:04+0000
2022-05-17T08:04+0000
2022-05-17T08:04+0000
العالم
روسيا
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وأشارت صحيفة "يني إرمافاك" التركية إلى أن وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك سيصل إلى أنقرة يوم غد الأربعاء، وسيعقد اجتماعات مع الإدارات الاقتصادية التركية، كما سيضم الوفد رجال أعمال لاستغلال الفرص الاستثمارية في تركيا.ووفقا للصحيفة، سيتم وضع الخطة لاجتماع عمل رفيع المستوى بين تركيا وروسيا خلال الاجتماعات، وأضافت الصحيفة: "دعا الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر اتصال هاتفي، إلى تركيا لحضور اجتماع عمل رفيع المستوى. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يزور بوتين تركيا في الأيام المقبلة".بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن أحد مواضيع مفاوضات الوفد بقيادة نوفاك سيكون نقل البضائع، "لتعزيز حجم التجارة بين البلدين، الذي بلغ 33 مليار دولار العام الماضي".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/إعلام-لهذه-الأسباب-لا-تستطيع-تركيا-التخلي-عن-روسيا-1062087538.html
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العالم, روسيا
وسائل إعلام تركية: بوتين تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا خلال أيام
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أكدت وسائل إعلام تركية أنه من المتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في الأيام المقبلة، وقد تلقى الرئيس الروسي دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع عمل بين روسيا وتركيا على أعلى مستوى.
وأشارت صحيفة "يني إرمافاك" التركية إلى أن وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك سيصل إلى أنقرة يوم غد الأربعاء، وسيعقد اجتماعات مع الإدارات الاقتصادية التركية، كما سيضم الوفد رجال أعمال لاستغلال الفرص الاستثمارية في تركيا.
ووفقا للصحيفة، سيتم وضع الخطة لاجتماع عمل رفيع المستوى بين تركيا وروسيا خلال الاجتماعات، وأضافت الصحيفة: "دعا الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر اتصال هاتفي، إلى تركيا لحضور اجتماع عمل رفيع المستوى. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يزور بوتين تركيا في الأيام المقبلة".
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن أحد مواضيع مفاوضات الوفد بقيادة نوفاك سيكون نقل البضائع، "لتعزيز حجم التجارة بين البلدين، الذي بلغ 33 مليار دولار العام الماضي".