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https://arabic.sputniknews.com/20220517/وفاء-مكي-تعلن-إجراء-عملية-جراحية-لاستئصال-ورم-1062355824.html
وفاء مكي تعلن إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم
وفاء مكي تعلن إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم
وجهت الممثلة البحرينية وفاء مكي رسالة إلى جمهورها قبل إجراء عملية جراحية، قالت: "إنها ستقوم بإجرائها لاستئصال ورم". 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T15:13+0000
2022-05-17T15:13+0000
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جاء ذلك في منشور للفنانة البحرينية على صفحته الرسمية على انستغرام، الاثنين، تضمن صورة لها من داخل غرفة العمليات وعلقت: "دعواتكم… استئصال ورم".ولم توضح مكي تفاصيل حالتها الصحية أو الروم الذي تعاني منه وهو ما أثار تساؤلات بين متابعيها حول طبيعة الورم وتأثيره على صحتها.ونالت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة إلى جمهورها، بينما أثنى آخرون على أعمالها الفنية وقدرتها على الموازنة بينها وبين حياتها الأسرية.
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وفاء مكي تعلن إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم

15:13 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZغرفة عناية مركزة
غرفة عناية مركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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وجهت الممثلة البحرينية وفاء مكي رسالة إلى جمهورها قبل إجراء عملية جراحية، قالت: "إنها ستقوم بإجرائها لاستئصال ورم".
جاء ذلك في منشور للفنانة البحرينية على صفحته الرسمية على انستغرام، الاثنين، تضمن صورة لها من داخل غرفة العمليات وعلقت: "دعواتكم… استئصال ورم".
ولم توضح مكي تفاصيل حالتها الصحية أو الروم الذي تعاني منه وهو ما أثار تساؤلات بين متابعيها حول طبيعة الورم وتأثيره على صحتها.
ونالت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة إلى جمهورها، بينما أثنى آخرون على أعمالها الفنية وقدرتها على الموازنة بينها وبين حياتها الأسرية.
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