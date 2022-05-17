https://arabic.sputniknews.com/20220517/وفاء-مكي-تعلن-إجراء-عملية-جراحية-لاستئصال-ورم-1062355824.html
وفاء مكي تعلن إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم
وفاء مكي تعلن إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم
وجهت الممثلة البحرينية وفاء مكي رسالة إلى جمهورها قبل إجراء عملية جراحية، قالت: "إنها ستقوم بإجرائها لاستئصال ورم". 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T15:13+0000
2022-05-17T15:13+0000
2022-05-17T15:13+0000
منوعات
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جاء ذلك في منشور للفنانة البحرينية على صفحته الرسمية على انستغرام، الاثنين، تضمن صورة لها من داخل غرفة العمليات وعلقت: "دعواتكم… استئصال ورم".ولم توضح مكي تفاصيل حالتها الصحية أو الروم الذي تعاني منه وهو ما أثار تساؤلات بين متابعيها حول طبيعة الورم وتأثيره على صحتها.ونالت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة إلى جمهورها، بينما أثنى آخرون على أعمالها الفنية وقدرتها على الموازنة بينها وبين حياتها الأسرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
وفاء مكي تعلن إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم
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وجهت الممثلة البحرينية وفاء مكي رسالة إلى جمهورها قبل إجراء عملية جراحية، قالت: "إنها ستقوم بإجرائها لاستئصال ورم".
جاء ذلك في منشور للفنانة البحرينية
على صفحته الرسمية على انستغرام، الاثنين، تضمن صورة لها من داخل غرفة العمليات وعلقت: "دعواتكم… استئصال ورم".
ولم توضح مكي تفاصيل حالتها الصحية
أو الروم الذي تعاني منه وهو ما أثار تساؤلات بين متابعيها حول طبيعة الورم وتأثيره على صحتها.
ونالت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل
والعودة إلى جمهورها، بينما أثنى آخرون على أعمالها الفنية وقدرتها على الموازنة بينها وبين حياتها الأسرية.