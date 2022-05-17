https://arabic.sputniknews.com/20220517/وكالة-أردوغان-سكب-الماء-البارد-على-حرارة-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-1062352949.html

وكالة: أردوغان "سكب الماء البارد" على حرارة انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"

وكالة: أردوغان "سكب الماء البارد" على حرارة انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"

وصفت وكالة غربية، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أكد فيها أنه لن يسمح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب مواقفهما من... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T14:24+0000

2022-05-17T14:24+0000

2022-05-17T14:24+0000

العالم

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050591509_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_dced3c45759105c47b4d2621736ceabf.jpg

وجاء في التقرير الذي نشرته "بلومبرغ"، حول تصريحات أردوغان، والذي حمل عنوان "أردوغان تركيا يوقف توسع الناتو في بلدان الشمال الأوروبي"، أن الرئيس التركي في تصريحاته التي أدلى بها أمس، "سكب الماء البارد وسط توقعات بإمكانية حل المعارضة التركية لخطة التوسيع بسهولة".ونوهت الوكالة إلى أن صلب المشكلة، يكمن في استياء أردوغان العميق من حلفاء "الناتو" بسبب ما يراه من رفض الحلف أخذ مخاوف أنقرة على محمل الجد بشأن المسلحين الأكراد العاملين داخل تركيا وخارج حدودها في سوريا والعراق.واعتبرت الوكالة أن تركيا "تريد أن يعترف جميع أعضاء الناتو بتصورها للتهديد الكردي، وتقول إنه يجب تنسيق أولويات المخاطر عبر الحلف".وبدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، يوم الثلاثاء، إن أردوغان "يستخدم الوضع كحيلة تفاوضية لمحاولة انتزاع التنازلات، بما في ذلك في جهود البلاد لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" من الولايات المتحدة.وقال أردوغان، أمس الاثنين: "هذان البلدان (فنلندا والسويد) يفتقران إلى موقف واضح ضد الإرهاب.. السويد هي أرض تعشعش فيها المنظمات الإرهابية".وشدد الرئيس التركي على أن تركيا لن تسمح للدول التي تفرض "عقوبات" على تركيا بالانضمام إلى الناتو، في إشارة واضحة إلى القيود على مبيعات الأسلحة التي فرضتها العديد من الدول الأوروبية، وقال: "إن المسؤولين من السويد وفنلندا يخططون لزيارة أنقرة لإجراء محادثات لا ينبغي حتى عناء القدوم".

https://arabic.sputniknews.com/20220516/الاتحاد-الأوروبي-يعطي-الضوء-الأخضر-للحفاظ-على-تدفق-الغاز-الروسي-1062308486.html

https://arabic.sputniknews.com/20220517/بوتين-الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-ضد-روسيا-على-حسابه-الخاص-بضغط-من-الحاكم-الأمريكي-1062338414.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار سوريا اليوم