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https://arabic.sputniknews.com/20220517/وكالة-أردوغان-سكب-الماء-البارد-على-حرارة-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-1062352949.html
وكالة: أردوغان "سكب الماء البارد" على حرارة انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"
وكالة: أردوغان "سكب الماء البارد" على حرارة انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"
وصفت وكالة غربية، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أكد فيها أنه لن يسمح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب مواقفهما من... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T14:24+0000
2022-05-17T14:24+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في التقرير الذي نشرته "بلومبرغ"، حول تصريحات أردوغان، والذي حمل عنوان "أردوغان تركيا يوقف توسع الناتو في بلدان الشمال الأوروبي"، أن الرئيس التركي في تصريحاته التي أدلى بها أمس، "سكب الماء البارد وسط توقعات بإمكانية حل المعارضة التركية لخطة التوسيع بسهولة".ونوهت الوكالة إلى أن صلب المشكلة، يكمن في استياء أردوغان العميق من حلفاء "الناتو" بسبب ما يراه من رفض الحلف أخذ مخاوف أنقرة على محمل الجد بشأن المسلحين الأكراد العاملين داخل تركيا وخارج حدودها في سوريا والعراق.واعتبرت الوكالة أن تركيا "تريد أن يعترف جميع أعضاء الناتو بتصورها للتهديد الكردي، وتقول إنه يجب تنسيق أولويات المخاطر عبر الحلف".وبدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، يوم الثلاثاء، إن أردوغان "يستخدم الوضع كحيلة تفاوضية لمحاولة انتزاع التنازلات، بما في ذلك في جهود البلاد لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" من الولايات المتحدة.وقال أردوغان، أمس الاثنين: "هذان البلدان (فنلندا والسويد) يفتقران إلى موقف واضح ضد الإرهاب.. السويد هي أرض تعشعش فيها المنظمات الإرهابية".وشدد الرئيس التركي على أن تركيا لن تسمح للدول التي تفرض "عقوبات" على تركيا بالانضمام إلى الناتو، في إشارة واضحة إلى القيود على مبيعات الأسلحة التي فرضتها العديد من الدول الأوروبية، وقال: "إن المسؤولين من السويد وفنلندا يخططون لزيارة أنقرة لإجراء محادثات لا ينبغي حتى عناء القدوم".
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العالم, أخبار سوريا اليوم

وكالة: أردوغان "سكب الماء البارد" على حرارة انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"

14:24 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس تركيا رجب طيب أردوغان، قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021
رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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وصفت وكالة غربية، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أكد فيها أنه لن يسمح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب مواقفهما من المسلحين الأكراد، بأنها تصريحات "سكبت الماء البارد" على توقعات دول الحلف بحل مشكلة معارضته لتوسيع الحلف.
وجاء في التقرير الذي نشرته "بلومبرغ"، حول تصريحات أردوغان، والذي حمل عنوان "أردوغان تركيا يوقف توسع الناتو في بلدان الشمال الأوروبي"، أن الرئيس التركي في تصريحاته التي أدلى بها أمس، "سكب الماء البارد وسط توقعات بإمكانية حل المعارضة التركية لخطة التوسيع بسهولة".

وبحسب التقرير، فإن هذه التصريحات هي "أوضح إشارة إلى أنه ينوي منع عضوية البلدين، أو على الأقل انتزاع تنازلات من أجلها، منذ أن أعلنتا عن نيتهما الانضمام في نهاية الأسبوع".

ونوهت الوكالة إلى أن صلب المشكلة، يكمن في استياء أردوغان العميق من حلفاء "الناتو" بسبب ما يراه من رفض الحلف أخذ مخاوف أنقرة على محمل الجد بشأن المسلحين الأكراد العاملين داخل تركيا وخارج حدودها في سوريا والعراق.
واعتبرت الوكالة أن تركيا "تريد أن يعترف جميع أعضاء الناتو بتصورها للتهديد الكردي، وتقول إنه يجب تنسيق أولويات المخاطر عبر الحلف".
وبدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، يوم الثلاثاء، إن أردوغان "يستخدم الوضع كحيلة تفاوضية لمحاولة انتزاع التنازلات، بما في ذلك في جهود البلاد لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" من الولايات المتحدة.
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وقال أسيلبورن لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية: "عقلية البازار هذه موجودة في تركيا وأيضا لدى رئيسها، أردوغان، نحن نعلم ذلك.. أعتقد أنه يرفع السعر فقط، لكن في نهاية المطاف أنا مقتنع بأن تركيا لا تستطيع أن تضغط على هذا"، بحسب مزاعمه.

وقال أردوغان، أمس الاثنين: "هذان البلدان (فنلندا والسويد) يفتقران إلى موقف واضح ضد الإرهاب.. السويد هي أرض تعشعش فيها المنظمات الإرهابية".
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وشدد الرئيس التركي على أن تركيا لن تسمح للدول التي تفرض "عقوبات" على تركيا بالانضمام إلى الناتو، في إشارة واضحة إلى القيود على مبيعات الأسلحة التي فرضتها العديد من الدول الأوروبية، وقال: "إن المسؤولين من السويد وفنلندا يخططون لزيارة أنقرة لإجراء محادثات لا ينبغي حتى عناء القدوم".
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