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https://arabic.sputniknews.com/20220517/وكالة-أمريكا-تعتزم-تخفيف-بعض-العقوبات-الاقتصادية-على-فنزويلا-1062363084.html
وكالة: أمريكا تعتزم تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على فنزويلا
وكالة: أمريكا تعتزم تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على فنزويلا
تتخذ الحكومة الأمريكية خطوات لتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على فنزويلا في بادرة تهدف إلى تشجيع استئناف المفاوضات بين المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T18:24+0000
2022-05-17T18:24+0000
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نقلت "أسوشيتدبرس" عن اثنين من المسؤولين البارزين في الحكومة الأمريكية أن التغييرات المحدودة سوف تسمح لشركة شيفرون الأمريكية بالتفاوض مع شركة شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة بشأن رخصتها، ولكن ليس بشأن التنقيب عن النفط الفنزويلي أو تصديره.تحدث المسؤولاون بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأن الإعلان الرسمي لم يصدر.بالإضافة إلى ذلك، سيتم حذف كارلوس إريك مالبيكا فلوريس وهو مسؤول بارز سابق في الشركة الوطنية الفنزويلية وابن شقيق السيدة الأولى لفنزويلا من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، حسبما ذكر المسؤولان.تأتي هذه التحركات في أعقاب بوادر لحسن النوايا من قبل مادورو بعد اجتماعه في مارس/ آذار مع ممثلين عن إدارة الرئيس جو بايدن ولقاء عقد مؤخرا في أمريكا الوسطى بين مسؤولين أمريكيين وائتلاف المعارضة الرئيسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/وزير-النفط-الإيراني-يزور-فنزويلا-لتوقيع-صفقات-في-مجال-الطاقة-1061789451.html
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وكالة: أمريكا تعتزم تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على فنزويلا

18:24 GMT 17.05.2022
© REUTERS / STRINGER الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© REUTERS / STRINGER
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تتخذ الحكومة الأمريكية خطوات لتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على فنزويلا في بادرة تهدف إلى تشجيع استئناف المفاوضات بين المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب مسؤولين أمريكيين.
نقلت "أسوشيتدبرس" عن اثنين من المسؤولين البارزين في الحكومة الأمريكية أن التغييرات المحدودة سوف تسمح لشركة شيفرون الأمريكية بالتفاوض مع شركة شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة بشأن رخصتها، ولكن ليس بشأن التنقيب عن النفط الفنزويلي أو تصديره.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
وزير النفط الإيراني يزور فنزويلا لتوقيع صفقات في مجال الطاقة
2 مايو, 04:03 GMT
تحدث المسؤولاون بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأن الإعلان الرسمي لم يصدر.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم حذف كارلوس إريك مالبيكا فلوريس وهو مسؤول بارز سابق في الشركة الوطنية الفنزويلية وابن شقيق السيدة الأولى لفنزويلا من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، حسبما ذكر المسؤولان.
تأتي هذه التحركات في أعقاب بوادر لحسن النوايا من قبل مادورو بعد اجتماعه في مارس/ آذار مع ممثلين عن إدارة الرئيس جو بايدن ولقاء عقد مؤخرا في أمريكا الوسطى بين مسؤولين أمريكيين وائتلاف المعارضة الرئيسي.
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